Ennyi volt, több ilyen érmét nem vernek az Egyesült Államokban

A kormányzat szerint előállítása mára annyira megdrágult, hogy fenntartása gazdasági szempontból már nem volt indokolható. Bár a penny gyártása megszűnik, az eddig forgalomba került példányok továbbra is törvényes fizetőeszköznek számítanak – írja az ABC.

Amerikai 1 centes érmék.

Fotó: Shutterstock

A penny búcsúja – egy korszak vége

A kincstár illetékesei emlékeztettek, hogy az ország utoljára 1857-ben szüntetett meg egy érmét, így most valóban történelmi pillanatnak lehettek tanúi. Az utolsó egycentest nem a mindennapi használatra, hanem aukciókra szánják, mivel azonnal gyűjtői kincsé vált.

Donald Trump idén jelentette be, hogy a növekvő költségek miatt utasította a pénzügyminisztériumot a gyártás leállítására.

Egyetlen penny előállítása ugyanis már közel négyszer annyiba kerül, mint amennyit ér. A pénzverde évről évre több tízmillió dolláros veszteséget könyvelt el a gyártás folytatásával. A döntés ellenére körülbelül 300 milliárd egycentes marad forgalomban, így a lakosság még jó ideig találkozhat velük a pénztárcák mélyén. A szakértők arra is rámutattak, hogy az amerikai egycentes története egészen 1793-ig nyúlik vissza, és az idők során több jelentős átalakuláson ment keresztül. A Lincoln-portréval díszített aprópénz most végül nemcsak fizetőeszközként, hanem az amerikai történelem egy kis, mégis fontos darabjaként vonul nyugdíjba.

Mi áll Trump pézügyi döntése mögött?

Donald Trump szerint az amerikai költségvetés pazarlását minden szinten meg kell fékezni, még akkor is, ha csak az egycentesről van szó. A döntés hátterében az áll, hogy Elon Musk is felhívta a figyelmet arra: a penny előállítása jóval többe kerül a névértékénél. A pénzverde adatai szerint egyetlen 1 centes legyártása 3,69 centbe kerül, ami 2024-ben több mint 85 millió dolláros veszteséget okozott. Trump ezt „igen pazarlónak” nevezte, utalva arra, hogy ideje megszüntetni az indokolatlan kiadásokat.

Trump globális mesterterve

Trump mesterterve nemcsak a világkereskedelem átalakítását célozza, egy globális gazdasági terv része, és átrendezi az amerikai pénzügyi vagyont is. Trump célja egy új világgazdasági rend kialakítása, amelyben a dollár gyengébb, de továbbra is vezető deviza marad.



