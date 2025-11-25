Milliós pénzlopás rázta meg a várost – hihetetlen trükkel vitték el a vagyont

A nyomozók szerint a pénzlopás több mint 1 millió eurót (382 millió forint) érinthetett, amelyet a város parkolóautomatáiból szedtek össze. A gyanú szerint egy Bauhof-alkalmazott éveken át ürítette a parkolóórákat, majd a begyűjtött érméket saját bankszámláira fizette be. A pénzmosás gyanúja akkor merült fel, amikor a bank szokatlanul nagy és gyakori készpénzbefizetéseket jelzett a hatóságok felé. A Bild információi szerint a férfit és feleségét végül letartóztatták, és a nyomozás továbbra is nagy erőkkel zajlik.

A pénzlopás vizsgálata új ellenőrzési rendszereket hozhat a városban - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan sikkaszthatott el valaki 1 millió eurót parkolóautomatákból?

A gyanúsított feladata hivatalosan a parkolóautomaták ürítése volt, így zavartalanul férhetett hozzá a készpénzhez.

A rendelkezésre álló információk szerint több mint 700 alkalommal vitt el érméket az automatákból, amelyeket ezután saját és felesége számláira fizetett be.

A folyamat azért működhetett ilyen sokáig, mert ő volt a lánc egyetlen felelőse, és nem volt kettős ellenőrzési rendszer.

Miért nem vették észre időben a parkolóautomatákból történő pénzlopást?

A polgármester szerint a rendszer gyenge pontjai a következők voltak:

Hiányoztak a belső ellenőrzések, amelyek időben kiszűrték volna az eltéréseket.

Nem létezett olyan protokoll, amely összevetette volna a várható és a tényleges bevételeket.

Az automaták bevételét hosszú ideje nem auditálták részletesen, így a hiányok rejtve maradtak.

A folyamat egyetlen felelősön múlt, ami megkönnyítette a visszaélések eltussolását.

A városvezetés most vizsgálja, hogyan maradhatott ennyi ideig észrevétlen a sorozatos pénzlopás.

Hogyan bukott le a kempteni Bauhof dolgozója?

A lebukást végül nem a városi rendszer, hanem a bank okozta: egy alkalmazott gyanút fogott a feltűnően gyakori és nagy összegű érmés befizetések miatt. A nyomozás során kiderült, hogy csaknem minden befizetés olyan időszakokhoz köthető, amikor a gyanúsított a parkolóórák ürítését végezte.

Milyen szerepe volt a feleségnek a pénzlopási ügyben?

A hatóságok szerint a férfi felesége hozzáfért a bankszámlákhoz, és több befizetésben vagy pénzkezelési folyamatban is közreműködhetett. Emiatt ellene bűnsegédlet miatt folyik eljárás. A párt együtt tartóztatták le, és a nyomozás során vizsgálják, mennyire vett részt tudatosan a pénzmosási és pénzlopási folyamatban.