Perui buszbaleset: az utasoknak esélyük sem volt, percek alatt történt a tragédia

Egy súlyos perui buszbaleset rázta meg az ország déli részét szerda hajnalban, amikor egy személyszállító jármű több mint 200 métert zuhant az Ocoña folyó partjáig. A hatóságok tájékoztatása szerint legalább 37 ember meghalt és 13-an megsérültek, miután a busz összeütközött egy pickuppal, majd lesodródott az útról – írja az ABC.

Perui buszbaleset – a jármű több mint 200 métert zuhant az Ocoña folyó partjáig, legalább 37 ember vesztette életét. Fotó:Illusztráció/Unplash

Walther Oporto, az Arequipa megyei egészségügyi vezető a helyi RPP rádiónak elmondta, hogy a busz Chalából tartott Arequipába, amikor a kanyarban történt az ütközés. A busz több száz métert zuhant a mélybe, és a folyóparton állt meg.

JUST IN 🔴



At least 37 people were killed in a bus crash in southern Peru. pic.twitter.com/NxlAcAhkOx — Open Source Intel (@Osint613) November 12, 2025

Perui buszbaleset: a gyorshajtás és a figyelmetlen vezetés lehetett a tragédia oka

A perui hatóságok vizsgálják a baleset pontos okát, de a korábbi esetekhez hasonlóan valószínűsíthető, hogy a gyorshajtás és a figyelmetlen vezetés játszott szerepet a tragédiában.

A dél-amerikai országban sajnos nem ritkák az ilyen jellegű tragédiák. Csak 2024-ben 3173 ember vesztette életét közlekedési balesetekben, hivatalos adatok szerint.

Az utóbbi hónapokban több hasonló eset is történt:

Augusztusban egy busz felborult, 10 ember meghalt.

Júliusban egy Lima és az Amazonas közötti járat borult fel, 18 halottat és 48 sérültet hagyva maga után.

Januárban egy másik jármű a folyóba zuhant, hat halottat és több tucat sérültet követelve.

