Perui buszbaleset: az utasoknak esélyük sem volt, percek alatt történt a tragédia

Egy súlyos perui buszbaleset rázta meg az ország déli részét szerda hajnalban, amikor egy személyszállító jármű több mint 200 métert zuhant az Ocoña folyó partjáig. A hatóságok tájékoztatása szerint legalább 37 ember meghalt és 13-an megsérültek, miután a busz összeütközött egy pickuppal, majd lesodródott az útról – írja az ABC.
Walther Oporto, az Arequipa megyei egészségügyi vezető a helyi RPP rádiónak elmondta, hogy a busz Chalából tartott Arequipába, amikor a kanyarban történt az ütközés. A busz több száz métert zuhant a mélybe, és a folyóparton állt meg.
Perui buszbaleset: a gyorshajtás és a figyelmetlen vezetés lehetett a tragédia oka
A perui hatóságok vizsgálják a baleset pontos okát, de a korábbi esetekhez hasonlóan valószínűsíthető, hogy a gyorshajtás és a figyelmetlen vezetés játszott szerepet a tragédiában.
A dél-amerikai országban sajnos nem ritkák az ilyen jellegű tragédiák. Csak 2024-ben 3173 ember vesztette életét közlekedési balesetekben, hivatalos adatok szerint.
Az utóbbi hónapokban több hasonló eset is történt:
- Augusztusban egy busz felborult, 10 ember meghalt.
- Júliusban egy Lima és az Amazonas közötti járat borult fel, 18 halottat és 48 sérültet hagyva maga után.
- Januárban egy másik jármű a folyóba zuhant, hat halottat és több tucat sérültet követelve.
