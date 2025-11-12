Hírlevél

Perui buszbaleset: az utasoknak esélyük sem volt, percek alatt történt a tragédia

Szörnyű tragédia történt Peruban: egy utasokat szállító busz szerdán kora reggel mély szakadékba zuhant Arequipa közelében. A perui buszbaleset legalább 37 ember életét követelte, és több mint egy tucat sérültet hagyott maga után.
Egy súlyos perui buszbaleset rázta meg az ország déli részét szerda hajnalban, amikor egy személyszállító jármű több mint 200 métert zuhant az Ocoña folyó partjáig. A hatóságok tájékoztatása szerint legalább 37 ember meghalt és 13-an megsérültek, miután a busz összeütközött egy pickuppal, majd lesodródott az útról – írja az ABC.

Perui buszbaleset – a jármű több mint 200 métert zuhant az Ocoña folyó partjáig, legalább 37 ember vesztette életét.
Perui buszbaleset – a jármű több mint 200 métert zuhant az Ocoña folyó partjáig, legalább 37 ember vesztette életét.

Walther Oporto, az Arequipa megyei egészségügyi vezető a helyi RPP rádiónak elmondta, hogy a busz Chalából tartott Arequipába, amikor a kanyarban történt az ütközés. A busz több száz métert zuhant a mélybe, és a folyóparton állt meg.

Perui buszbaleset: a gyorshajtás és a figyelmetlen vezetés lehetett a tragédia oka

A perui hatóságok vizsgálják a baleset pontos okát, de a korábbi esetekhez hasonlóan valószínűsíthető, hogy a gyorshajtás és a figyelmetlen vezetés játszott szerepet a tragédiában.

A dél-amerikai országban sajnos nem ritkák az ilyen jellegű tragédiák. Csak 2024-ben 3173 ember vesztette életét közlekedési balesetekben, hivatalos adatok szerint.

Az utóbbi hónapokban több hasonló eset is történt:

  • Augusztusban egy busz felborult, 10 ember meghalt.
  • Júliusban egy Lima és az Amazonas közötti járat borult fel, 18 halottat és 48 sérültet hagyva maga után.
  • Januárban egy másik jármű a folyóba zuhant, hat halottat és több tucat sérültet követelve.

