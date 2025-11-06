Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a nyugati médiumok szándékosan torzítják Putyin kijelentéseit, és militarista hangulatot keltenek Európában – írja a Life.ru.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője

Fotó: Sergei Karpukhin / AFP

„Sokak számára nem jelent gondot, ha kiforgatják az elnök szavait. Mindez tökéletesen illeszkedik ahhoz a militarista, oroszellenes hisztériához, amely jelenleg a nyugat-európai országokban tombol” – fogalmazott Peszkov.

A Kreml szerint az elnök döntése nem egy új fegyverkezési szándékot jelez, hanem a biztonsági helyzet értékelésére irányul, különösen azután, hogy az Egyesült Államok októberben nukleáriscsapás-szimulációt hajtott végre.

Az orosz vezetés hangsúlyozza, hogy Moszkva továbbra is betartja a nukleáris kísérletek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményeket, ugyanakkor fel kell készülnie minden lehetséges fejleményre.

Putyin a nukleáris tesztek előkészületeinek felmérését rendelte el

A tegnapi, november 5-i biztonsági tanácsi ülésen Vlagyimir Putyin elnök azt kérte a kormánytól és a hadsereg vezetésétől, hogy értékeljék az orosz válaszlépések lehetőségét az Egyesült Államok nukleáris gyakorlataira.

A tanácskozáson Andrej Belouszov védelmi miniszter arról számolt be, hogy Washington folyamatosan aláássa a nemzetközi fegyverzetkorlátozási rendszert, és egyre nagyobb arányban modernizálja stratégiai fegyvereit. A Sentinel interkontinentális rakéták, a B-21 Raider bombázók és az új nukleáris robotrepülők bevezetése – Belouszov szerint – komoly fenyegetést jelent az orosz biztonságra.

A miniszter hozzátette, hogy az októberi Global Thunder 2025 gyakorlat során az amerikai stratégiai erők szimulált nukleáris csapást hajtottak végre Oroszország ellen. Putyin az ülésen hangsúlyozta, hogy Moszkva továbbra is tartja magát a Nukleáris Kísérleti Tilalmi Egyezményhez, de szükség esetén „megfelelő válaszlépéseket” foganatosít.

A tanácskozáson jelen volt Szergej Sojgu biztonsági tanácsi titkár, Valerij Geraszimov vezérkari főnök, valamint Szergej Nariskin, az orosz hírszerzés vezetője is.