Putyin leválthatja Lavrovot? Hihetetlenül aljas hisztériakeltés indult el a Nyugaton

Az orosz elnöki hivatal szóvivője, Dmitrij Peszkov cáfolta, hogy megromlott a viszony Vlagyimir Putyin és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között.

Peszkov: Putyin nem változtatott Lavrovval szembeni hozzáállásán (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban Peszkov kijelentette:

„Természetesen Lavrov továbbra is külügyminiszterként szolgál.”

Peszkov a napi sajtóértekezleten nem kívánt további részleteket közölni, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Kreml teljes mértékben számít Lavrov tapasztalatára és diplomáciai munkájára.

A Kommerszant információi szerint Lavrov „egyeztetett módon” nem vett részt a november 5-én tartott Orosz Biztonsági Tanács ülésén, noha annak állandó tagja. A megbeszélésen – a lap szerint – annak lehetőségét vitatták meg, hogy Oroszország újraindítja-e a nukleáris kísérleteket.

Peszkov korábban több alkalommal is hangsúlyozta, hogy az orosz külpolitika irányvonala változatlan, és Lavrov kulcsszerepet tölt be annak végrehajtásában.