Moszkva egy mondattal összetörte Zelenszkij lázálmait

A Kreml hétfői sajtótájékoztatóján Dmitrij Peszkov arról beszélt, hogy Moszkva tudomásul vette az ukrán külügyminisztérium döntését a béketárgyalások hivatalos felfüggesztéséről. A szóvivő szerint ez a lépés csupán „formalizálta a de facto helyzetet”, vagyis azt, hogy az utóbbi időben már nem zajlott érdemi párbeszéd a felek között - írja a Gazeta.ru.

Peszkov: Ukrajna előbb-utóbb kénytelen lesz tárgyalni Oroszországgal, de rosszabb helyzetből

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A ukrán fél nem akarja folytatni a kapcsolatokat, ez szomorú – fogalmazott Peszkov, hozzátéve, hogy Oroszország mindeközben folytatja a különleges katonai műveletet és kitart céljai mellett.

A Kreml szóvivője szerint Ukrajnának idővel be kell látnia, hogy a konfliktus rendezéséhez újra tárgyalni kell majd Moszkvával. „Előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz a párbeszéd, de addigra Ukrajna sokkal rosszabb helyzetben lesz” – mondta.

A nyilatkozat előzménye, hogy Szerhij Kiszlica, Ukrajna külügyminiszter-helyettese november 12-én bejelentette: Kijev hivatalosan is megszünteti a béketárgyalásokat Oroszországgal, mivel – állítása szerint – az orosz fél nem mutatott hajlandóságot konkrét lépésekre az orosz-ukrán viszony rendezésében.