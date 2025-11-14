Hamisított dokumentumokkal lett pilóta: egész Európában szállított utasokat az álkapitány

Meglepő botrány rázta meg az európai légiközlekedést: egy másodpilóta hamisított dokumentumokkal emelkedett kapitányi szintre. A csaló több száz utast szállított úgy, hogy valójában sosem rendelkezett a szükséges képesítésekkel. Az eset a litván Avion Express légitársaságnál történt – tájékoztat a New York Post.

Több száz utast szállított megfelelő képesítés nélkül a másodpilóta – Fotó: MANUEL ROMANO / NurPhoto

Hamisított dokumentumokkal lett kapitány a másodpilóta

A férfi személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, de a német Aero Telegraph szerint korábban csak másodpilótaként dolgozott a Garuda Indonesia légitársaságnál. Képesítéseit hamis iratokkal egészítette ki, így sikerült kapitányi pozíciót szereznie az Avion Expressnél – annál a cégnél, amely teljes személyzettel együtt bérelhető repülőgépeket biztosít más légitársaságok számára.

Az álkapitány így nemcsak az Avion Express járatait vezette, hanem más nyugat-európai légitársaságok, például a német Eurowings gépein is szolgált.

Az Avion Express elismerte, hogy az érintett valóban náluk dolgozott, de amint tudomást szereztek a gyanús körülményekről, azonnal felfüggesztették és vizsgálatot indítottak. Az Eurowings szintén megerősítette, hogy biztonsági szakértőik bevonásával elemzik az eset részleteit.

Karikó Katalin nevével éltek vissza a csalók

Az interneten ismét hamis hirdetések és videók terjednek: legutóbb a Nobel-díjas professzor, Karikó Katalin nevét és arcképét használták fel jogosulatlanul.

Új átverési trend terjed

A Svájci Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) riasztása szerint új típusú adathalász támadás terjed. Ezúttal az iPhone-tulajdonosok vannak veszélyben: a csalók célja az Apple-fiókok bejelentkezési adatainak a megszerzése.