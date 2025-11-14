Hírlevél

kapitány

Hamisított dokumentumokkal lett pilóta: egész Európában szállított utasokat az álkapitány

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy litván légitársaságnál dolgozó másodpilóta hamisított iratokkal lépett elő kapitánnyá. A pilóta Európa-szerte vezetett járatokat, több száz utast szállított megfelelő képesítés nélkül.
Meglepő botrány rázta meg az európai légiközlekedést: egy másodpilóta hamisított dokumentumokkal emelkedett kapitányi szintre. A csaló több száz utast szállított úgy, hogy valójában sosem rendelkezett a szükséges képesítésekkel. Az eset a litván Avion Express légitársaságnál történt – tájékoztat a New York Post.

pilóta
Több száz utast szállított megfelelő képesítés nélkül a másodpilóta – Fotó: MANUEL ROMANO / NurPhoto

Hamisított dokumentumokkal lett kapitány a másodpilóta

A férfi személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, de a német Aero Telegraph szerint korábban csak másodpilótaként dolgozott a Garuda Indonesia légitársaságnál. Képesítéseit hamis iratokkal egészítette ki, így sikerült kapitányi pozíciót szereznie az Avion Expressnél – annál a cégnél, amely teljes személyzettel együtt bérelhető repülőgépeket biztosít más légitársaságok számára.

 Az álkapitány így nemcsak az Avion Express járatait vezette, hanem más nyugat-európai légitársaságok, például a német Eurowings gépein is szolgált.

Az Avion Express elismerte, hogy az érintett valóban náluk dolgozott, de amint tudomást szereztek a gyanús körülményekről, azonnal felfüggesztették és vizsgálatot indítottak. Az Eurowings szintén megerősítette, hogy biztonsági szakértőik bevonásával elemzik az eset részleteit.

