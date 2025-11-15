Pitontámadás: hatméteres óriás tekeredett a túravezető nyakára

Az incidens Indonéziában történt, ahol egy idegenvezető egy, a folyó partján pihenő hatméteres pitont próbált biztonságosan megragadni, hogy megmutassa a turistáknak, miként kell kezelni egy ilyen állatot. A helyzet azonban másodpercek alatt vált rémálommá. A piton támadás úgy indult, hogy a férfi a víz széléről a kígyó fejéhez nyúlt, de az állat váratlan erővel rántotta őt a mélybe, egy pillanatra teljesen eltüntetve a felszín alatt - számol be a New York Post.

A dzsungelek folyópartjain gyakran fordul elő piton támadás, főként a sűrű növényzet miatt - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan menekült meg a férfi a piton támadásából?

Miután az idegenvezető felbukkant a vízből, a piton gyorsan a törzse köré tekeredett, majd feljebb csúszott a karjaihoz és a nyakához. Kollégái azonnal a segítségére siettek, és két férfi – egyik a fejét, másik a farkát tartva – birkózott az óriáskígyóval. A küzdelem végül sikerrel zárult, a vezető sértetlenül megúszta, a pitont pedig befogták, majd visszaengedték a vadonba.

Miért veszélyesek a folyópartokon leselkedő pitonok?

Az indonéz folyók és mocsaras területek ideális élőhelyet biztosítanak a különböző pitonfajoknak, köztük a retikulált pitonnak és a borneói rövidfarkú pitonnak. Ezek a nem mérges kígyók lesből támadnak, és fojtással teszik ártalmatlanná zsákmányukat. Gyakran sodródnak lakott területek közelébe is, ahol állatokra – ritkán emberekre – vadászhatnak.

