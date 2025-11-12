Nem hitt a szemének, amikor a „kötél” megmozdult – piton volt!

Egy férfinek feszült pillanatai voltak Tuaranban, miután az udvarában egy pitont kötélnek nézett a Jalan Penempatan Telipok közelében. Az 50 éves helyi lakos, Ben Hafis elmondta, hogy az eset hajnali 5 óra körül történt, amikor szokatlan zajokat hallott a tyúkól felől, és kiment megnézni, mi történik - írja a Dailyexpress.

Háromméteres piton okozott riadalmat Malajziában - Illusztráció

Fotó: Unsplash

„Amikor a zseblámpámmal körbevilágítottam a területet, megláttam valamit összetekeredve, és azt hittem, egy régi kötél az. De az a dolog hirtelen megmozdult – és kiderült, hogy egy piton az, ami agresszívvá vált, amikor észrevett engem” – mesélte a férfi.

Háromméteres piton miatt riasztották a Civil Védelmi Erőt

A helyi lakos családja biztonsága érdekében, azonnal értesítette a Civil Védelmi Erőt. Tuaran járási tisztje, Nur Azierah Alang elmondta, hogy a csapat 5:20-kor kapta a bejelentést, és rövid időn belül a helyszínre érkezett. „Érkezéskor a csapat a veszélyes állatot egy rakás faanyag között találta meg. Tízperces művelet után sikerült elfogniuk a hüllőt, amely körülbelül három méter hosszú volt és 13 kilogrammot nyomott” – közölte.

A művelet 6:52-kor ért véget, és a pitont később visszaengedték természetes élőhelyére, messze a lakott területektől.

TUARAN: A man had a tense encounter after mistaking a reticulated python for a rope in his yard near Jalan Penempatan Telipok.



Full story:https://t.co/rbAIw7hH5z pic.twitter.com/nD994SZg8y — Daily Express Malaysia (@DailyExpress_MY) November 10, 2025

Hogyan reagáljunk, ha kígyót találunk az udvarban?

Szakértők szerint, ha kígyót látunk az udvarban, nem szabad közelíteni hozzá, vagy elűzni. A veszélyes állat hirtelen mozdulatokra támadóan reagálhat. A legjobb, ha azonnal az állatvédelmi hatóságokat hívjuk, akik szakszerűen kezelik a helyzetet.

Piton tört be egy idős asszony otthonába

Egy idős asszony otthonában történt az, amitől sokan a legnagyobb rémálmukban is felriadnának. A békésen alvó nagymamát valami furcsa, hideg mozdulat ébresztette az éjszaka közepén – és amit először a háziállatának hitt, az egészen más volt. A jelenetet videó is rögzítette, és azóta az interneten is futótűzként terjed. A csúszómászó vendég mindenkit meglepett, de leginkább azt, aki az otthonába engedte – akaratán kívül. A felvétel részletei egyszerre megdöbbentőek és hátborzongatóak.