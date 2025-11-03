Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
pók

Negyven éve kihaltnak hitt állatfajra bukkantak egy szigeten

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ritka, több mint negyven éve kihaltnak hitt állatfajt fedeztek fel újra az Isle of Wight szigetén. A pók, amelyet Aulonia albimana néven ismernek, utoljára 1985-ben volt megfigyelhető az Egyesült Királyságban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pókkihalt fajfelfedezéseltűnt

A kutatók a National Trust természetvédelmi területén, egy nehezen megközelíthető, elvadult részen találtak rá. Ez a kis, narancsszínű lábú pók a felfedezők szerint az egyik legizgalmasabb lelet volt, amivel valaha találkoztak írja a BBC.

pók
Az Aulonia albimana egy kis méretű (4-4,5 mm) farkaspók
Fotó: Unsplash


Az expedíció utolsó perceiben találtak rá a pókra

A fajt informálisan „fehér bütykű farkaspóknak” nevezték el, utalva halvány száj körüli jegyeire és a kalandos keresésre. A két entomológus, Mark Teller és Graeme Lyons, csupán néhány órát tölthetett a területen, mielőtt a hajójuk visszaindult. Az első példányt kilenc perccel az indulás előtt, a másodikat pedig az utolsó percben találták meg. Lyons elmondása szerint több mint ötszáz pókfajt látott már a Brit-szigeteken, de ez volt számára a legemlékezetesebb. 

A felfedezés nagy jelentőségű, mert bizonyítja, hogy megfelelő élőhelykezeléssel visszatérhetnek eltűntnek hitt fajok. 

A természetvédők kiemelkedő sikernek tulajdonítják a felfedezést. A faj visszatérése reményt ad más, veszélyeztetett állatok megmentéséhez is. A tudósok szerint ez a történet emlékeztet arra, hogy a természet még mindig tartogat meglepetéseket.

Sokkoló: pókpete kelt ki egy férfi testében

Nemrég egy tengerjáró utas egy rendkívüli történettel állt elő: azt állítja, hogy megcsípte egy farkaspók, amely aztán petéket helyezett el a lábujjába. A történetét azóta többen megcáfolták, a szakemberek szerint mindez biológiailag egyszerűen lehetetlen.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!