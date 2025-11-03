Negyven éve kihaltnak hitt állatfajra bukkantak egy szigeten

A kutatók a National Trust természetvédelmi területén, egy nehezen megközelíthető, elvadult részen találtak rá. Ez a kis, narancsszínű lábú pók a felfedezők szerint az egyik legizgalmasabb lelet volt, amivel valaha találkoztak – írja a BBC.

Az Aulonia albimana egy kis méretű (4-4,5 mm) farkaspók

Fotó: Unsplash



Az expedíció utolsó perceiben találtak rá a pókra

A fajt informálisan „fehér bütykű farkaspóknak” nevezték el, utalva halvány száj körüli jegyeire és a kalandos keresésre. A két entomológus, Mark Teller és Graeme Lyons, csupán néhány órát tölthetett a területen, mielőtt a hajójuk visszaindult. Az első példányt kilenc perccel az indulás előtt, a másodikat pedig az utolsó percben találták meg. Lyons elmondása szerint több mint ötszáz pókfajt látott már a Brit-szigeteken, de ez volt számára a legemlékezetesebb.

A felfedezés nagy jelentőségű, mert bizonyítja, hogy megfelelő élőhelykezeléssel visszatérhetnek eltűntnek hitt fajok.

'Lost' spider species rediscovered after 40 years https://t.co/Ek9vejIApq — BBC News (UK) (@BBCNews) October 30, 2025

A természetvédők kiemelkedő sikernek tulajdonítják a felfedezést. A faj visszatérése reményt ad más, veszélyeztetett állatok megmentéséhez is. A tudósok szerint ez a történet emlékeztet arra, hogy a természet még mindig tartogat meglepetéseket.

Sokkoló: pókpete kelt ki egy férfi testében

Nemrég egy tengerjáró utas egy rendkívüli történettel állt elő: azt állítja, hogy megcsípte egy farkaspók, amely aztán petéket helyezett el a lábujjába. A történetét azóta többen megcáfolták, a szakemberek szerint mindez biológiailag egyszerűen lehetetlen.