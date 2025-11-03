Negyven éve kihaltnak hitt állatfajra bukkantak egy szigeten

A kutatók a National Trust természetvédelmi területén, egy nehezen megközelíthető, elvadult részen találtak rá. Ez a kis, narancsszínű lábú pók a felfedezők szerint az egyik legizgalmasabb lelet volt, amivel valaha találkoztak – írja a BBC.
Az expedíció utolsó perceiben találtak rá a pókra
A fajt informálisan „fehér bütykű farkaspóknak” nevezték el, utalva halvány száj körüli jegyeire és a kalandos keresésre. A két entomológus, Mark Teller és Graeme Lyons, csupán néhány órát tölthetett a területen, mielőtt a hajójuk visszaindult. Az első példányt kilenc perccel az indulás előtt, a másodikat pedig az utolsó percben találták meg. Lyons elmondása szerint több mint ötszáz pókfajt látott már a Brit-szigeteken, de ez volt számára a legemlékezetesebb.
A felfedezés nagy jelentőségű, mert bizonyítja, hogy megfelelő élőhelykezeléssel visszatérhetnek eltűntnek hitt fajok.
A természetvédők kiemelkedő sikernek tulajdonítják a felfedezést. A faj visszatérése reményt ad más, veszélyeztetett állatok megmentéséhez is. A tudósok szerint ez a történet emlékeztet arra, hogy a természet még mindig tartogat meglepetéseket.
