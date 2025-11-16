Óriási pók-kolónia a mélyben: 110 ezer egyed mozog egyetlen hálóban

A Balkán egyik barlangjában olyan jelenséget dokumentáltak, amely alapjaiban írja át a pókokról alkotott képet. A kutatók szerint a különleges élőhelyen két különböző faj hatalmas, összefüggő pókháló-rendszert épített, és szokatlan módon nem támadják meg egymást - írja a CBS NEWS.

A barlang mélyén kialakult pókháló különösen ritka együttélés bizonyítéka - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Miért él együtt két faj egy óriási pókháló közepén?

A tudósokat lenyűgözte, hogy mintegy 110 ezer pók osztozik a kolónián: körülbelül 69 ezer közönséges házipók és 42 ezer Prinerigone vagans él békésen egymás mellett. Normál esetben a nagyobb faj zsákmányként tekintene a kisebbre.

A barlangban mintegy 2,4 millió árvaszúnyog rajzik, amely állandó és bőséges élelmet biztosít; így a pókfajoknak nincs szükségük egymás megtámadására. A teljes sötétség tovább csökkentheti az agressziót, hiszen a pókok látása gyenge, és inkább rezgés alapján reagálnak.

Mit árul el a DNS a különös kolóniáról?

Vérvétel nélkül, csak minták alapján kiderült: a barlangi egyedek genetikai állománya eltér a felszínen élő társaikétól. Ez arra utal, hogy a zárt, sötét környezetben külön fejlődési irány alakult ki.

Hogyan épül fel egy 110 ezer pókból álló kolónia hálója?

A barlang falait 106 négyzetméteres, takarószerű háló borítja. A nőstények veszély esetén azonnal visszahúzódnak a sűrű szövedék mélyére, és ott teljes biztonságban vannak. A háló védelme miatt a barlangi pókok harmadannyi petét raknak.

Leomolhat-e az együttélés „békéje”, ha megváltozik a környezet?

Szakértők szerint az ideális feltételek fennmaradása kulcsfontosságú. Ha csökkenne a táplálék vagy nőne a veszély, akkor az egymást toleráló fajok közti „megállapodás” könnyen összeomolhatna — és újra támadási ösztön uralkodna el.

Óriáspók csúszott elő a banános dobozból

Sokkoló felfedezés borzolta fel egy brit iskola dolgozóinak idegeit, miután egy doboz banán között egy hatalmas pókra bukkantak. A félelmetes vendégről kiderült, hogy egy több mint 3000 kilométerrel távolabbról érkezett vadászpók rejtőzött a gyümölcsök között.

Negyven éve kihaltnak hitt állatfajra bukkantak

Egy ritka, több mint negyven éve kihaltnak hitt állatfajt fedeztek fel újra az Isle of Wight szigetén. A pók, amelyet Aulonia albimana néven ismernek, utoljára 1985-ben volt megfigyelhető az Egyesült Királyságban.