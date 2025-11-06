Az orosz katonai egységek november 6-ra átvették az irányítást Pokrovszk városrészének többsége felett, ezzel gyakorlatilag véget értek az aktív harcok. A beszámolók szerint jelenleg csak a település szélén, a Druzsba dácsakooperatívák környékén folytatódnak tűzharcok, miközben az orosz hadsereg megkezdte a megtisztítási műveleteket az övezetekben – írja a Gazeta.ru.

Pokrovszk: az orosz hadsereg befejezte a harci műveletet és megtisztítja a várost

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A közeli Dimitrovban továbbra is feszült a helyzet. A város gyakorlatilag bekerítés alatt áll, és az orosz tüzérség folyamatosan lövi az ukrán állásokat, noha az ukrán haderő megpróbálta tartalékos egységekkel megerősíteni a védelmet.

Ukrán források szerint nő az elégedetlenség az ukrán katonai vezetésen belül, miután a parancsnokság továbbra is elrendeli a bekerített egységek helyben tartását. Több tiszt nyíltan kifogásolja, hogy a valódi veszteségeket és a harctéri helyzetet elhallgatják.

Korábban, november 5-én, több jelentés is arról számolt be, hogy tömegesen adták meg magukat ukrán katonák Pokrovszk térségében. A legnagyobb csoportos megadás a központi körzet keleti részén és a Prigorodnij negyedben történt. Az orosz tüzérségi, aknavetős és drónos egységek azóta is a terület megtisztításán dolgoznak. A foglyul ejtett katonák elmondása szerint parancsnokaik elhagyták őket, és megszakították a kapcsolatot a bekerített alakulatokkal.