Háború

Krízis

Lemondott a cseh koalíciós kormány

Pokrovszk

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az orosz fegyveres erők befejezték a harci műveleteket Pokrovszkban, és megkezdték a területek megtisztítását. A város döntő része már orosz ellenőrzés alatt áll.
Pokrovszk

Az orosz katonai egységek november 6-ra átvették az irányítást Pokrovszk városrészének többsége felett, ezzel gyakorlatilag véget értek az aktív harcok. A beszámolók szerint jelenleg csak a település szélén, a Druzsba dácsakooperatívák környékén folytatódnak tűzharcok, miközben az orosz hadsereg megkezdte a megtisztítási műveleteket az övezetekben – írja a Gazeta.ru.

Pokrovszk: az orosz hadsereg befejezte a harci műveletet és megtisztítja a várost
Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A közeli Dimitrovban továbbra is feszült a helyzet. A város gyakorlatilag bekerítés alatt áll, és az orosz tüzérség folyamatosan lövi az ukrán állásokat, noha az ukrán haderő megpróbálta tartalékos egységekkel megerősíteni a védelmet.

Ukrán források szerint nő az elégedetlenség az ukrán katonai vezetésen belül, miután a parancsnokság továbbra is elrendeli a bekerített egységek helyben tartását. Több tiszt nyíltan kifogásolja, hogy a valódi veszteségeket és a harctéri helyzetet elhallgatják.

Korábban, november 5-én, több jelentés is arról számolt be, hogy tömegesen adták meg magukat ukrán katonák Pokrovszk térségében. A legnagyobb csoportos megadás a központi körzet keleti részén és a Prigorodnij negyedben történt. Az orosz tüzérségi, aknavetős és drónos egységek azóta is a terület megtisztításán dolgoznak. A foglyul ejtett katonák elmondása szerint parancsnokaik elhagyták őket, és megszakították a kapcsolatot a bekerített alakulatokkal.

 

 

