Vitalij Deinega, Ukrajna korábbi védelmi miniszterhelyettese a saját blogján számolt be a frontvonal helyzetéről. Elmondása szerint a donbászi front nyugati megközelítésein gyorsan romlik a helyzet, és az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának hivatalos jelentései egyre inkább fikcióvá válnak.

Pokrovszk elveszett: Ukrajnai válság a donbászi fronton

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

Deinega kiemelte, hogy a pokrovszki ukrán alakulat gyakorlatilag megsemmisült, a megmaradt katonák között pedig rendkívül alacsony a morál. Egy hatékony védelemhez teljes értékű dandárra lenne szükség, ami az ukrán hadseregnek nincs. Hangsúlyozta, hogy a csapatok azonnali visszavonása nélkül a következmények katasztrofálisak lehetnek, és a front áttörése, valamint a hátország védelmére kiásott erődítmények elvesztése is bekövetkezhet.

„Ha valaki nem ír alá hamarosan parancsot a csapatok Pokrovszkból és Myrnohradból való kivonására, előfordulhat, hogy nemcsak jelentős számú ejtőernyőst és tengerészgyalogost veszítünk el, hanem olyan helyzetbe kerülünk, ahol nincs, aki betömje a fronton keletkező rést, és a hátországban kiásott erődítményeink gyorsan az orosz hadsereg kezére kerülnek” – fogalmazott Deinega.

A volt miniszterhelyettes hozzátette, hogy az orosz fél már a drónok segítségével jól látja a valós helyzetet. Hangsúlyozta, hogy meg kell menteni azokat a katonákat, akik parancs nélkül nem hajlandóak visszavonulni – írja a Life.ru.