Végzetes fordulat jöhet: Pokrovszk eleste mindent megváltoztat

Az ukrán város Pokrovszk hónapok óta az orosz támadások fő célpontja, és ha a harcok jelenlegi intenzitása fennmarad, ez lehet a háború egyik legkritikusabb fordulópontja. A háború Ukrajnában új irányt vehet, ha Oroszország megszerzi a várost – írja a Focus.

Katonák és civilek egyaránt küzdenek a túlélésért Pokrovszk környékén - Illusztráció

Fotó: ANDRE LUIS ALVES / ANADOLU

Putyin hadserege – az ukrán források szerint – mintegy 170 000 katonát vetett be, és ezzel a Kreml közel két év próbálkozás után végre elérheti a Donbász egyik legfontosabb célját. Ha Pokrovszk elbukik, ez lesz a legnagyobb város, amit Oroszország 2023 óta elfoglalt, Bahmut után.

A harcok az elmúlt napokban mind a városon belül, mind a környéken felerősödtek. Moszkva azt állítja, hogy az ukrán egységeket már bekerítették, de ezt Kijev határozottan cáfolja.

Miért kulcsfontosságú Pokrovszk a Donbászban?

Pokrovszk közlekedési csomópont, és emiatt kiemelt stratégiai értékkel bír mindkét fél számára. A városból több fontos út vezet Doneck és Zaporizzsja irányába, ezért kulcsfontosságú Ukrajna utánpótlási útvonalainak fenntartásában.

Az utóbbi hónapokban azonban az orosz dróncsapatok szinte teljesen blokkolták a Pokrovszkhoz vezető utakat, ami megnehezíti az ukrán logisztikát és az utánpótlás biztosítását.

A Institute for the Study of War elemzése szerint a város elfoglalásával Oroszország hozzáférést nyerne az ukrán védelmi övezethez, az úgynevezett „erődöv-hálózathoz”, amely eddig akadályozta Moszkva előrenyomulását.

Hogyan reagál Putyin és Zelenszkij a pokrovszki harcokra?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Putyin hatalmas katonai erőket összpontosított a térségben. „Oroszország számára nagyon fontos, hogy Pokrovszkot valóban elfoglalja”.

Stefan Meister, a Német Külpolitikai Társaság szakértője úgy véli, Pokrovszk eleste csak idő kérdése. Szerinte az ukrán hadsereg most már elsősorban arra törekszik, hogy minél tovább lekösse az orosz egységeket, miközben új védelmi vonalakat épít ki a hátországban.

Putyin számára a város elfoglalása nemcsak katonai, hanem politikai és propagandagyőzelem is lenne. Egy ilyen siker bizonyítaná, hogy Oroszország képes áttörni Ukrajna védelmét, és ezzel megerősíthetné a Kreml pozícióját.