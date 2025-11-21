Jön a német államcsőd? Bomlik a kormánykoalíció?

A több mint 40 éve Németországban élő Vida Ákos ismét részletes hírekkel, bennfentes információkkal szolgál arról, mi történik a német politikában, a gazdaságban a Politikai Hobbista legújabb részében.

- Kormányzati tanácsadók szerint Németországban 3 év múlva államcsőd lesz.

- 40 ezer „antifát" buszoztatott a baloldal, hogy az AFD ifjúsági szervezete ellen tüntessenek

- Angela Merkel is zsarolható volt?

- Friedrich Merz jelenlegi kancellár gyenge és dilettáns?

Az újabb tanulságos, informatív beszélgetésért kattintson a videóra.