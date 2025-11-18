Ez átírja a történelmet: példátlan leletet találtak a tudósok

A régészek különleges felfedezést tettek a Thermopolium feltárása során, amikor egy egyiptomi kerámiaváza került elő az ókori snackbár konyhájából. Ez a ritka és meglepő Pompeji lelet azt bizonyítja, hogy a Római Birodalom hétköznapi lakói is találkoztak olyan tárgyakkal, amelyek messzi kultúrákból érkeztek hozzájuk. A díszes edény eredetileg dekorációs célra szolgálhatott, ám később egyszerű konyhai tárolóként használták – írja a FoxNews.

A feltárás során előkerült egyiptomi váza a legújabb Pompeji lelet, amely új fényt vet az ókori kulturális kapcsolatokra. Fotó:Illusztráció/Unplash

A Pompeji lelet bizonyítja a római–egyiptomi kapcsolatok mindennapi jelenlétét

A felfedezés rámutat arra, milyen erőteljesek voltak a kulturális és kereskedelmi kapcsolatok Egyiptom és Róma között. A kutatók szerint az ilyen keleti tárgyak nem csupán a gazdag villák díszei voltak, hanem az átlagos pompeji üzletekben és otthonokban is helyet kaptak. A lelet összefügg a város élénk gasztronómiai életével és azzal, hogy a rómaiak milyen változatos forrásokból szerezték be a mindennapi életükhöz szükséges eszközöket.

Ancient snack bar hides Egyptian secret buried for nearly 2,000 years https://t.co/6rGSmnGkX0 — Fox News Lifestyle (@FoxNewsLife) November 17, 2025

A Thermopolium konyhájában több más, kiváló állapotban fennmaradt tárgyra is bukkantak: mozsarakra, bronz edényekre és különféle boros amphorákra, amelyek pontosan ott maradtak, ahol az i. sz. 79-es kitöréskor álltak.

A konyha fölött pedig egy kis lakás húzódott, ahol a tulajdonosok élhettek, így a felfedezés egyszerre mutatja meg az ókori munka és lakhatás közvetlen kapcsolatát.

A Pompeji Régészeti Park szakemberei szerint a váza egyértelmű bizonyítéka annak, mennyire sokrétű vallási és kulturális hatások áramlottak Pompejibe. Az egyiptomi stílusú tárgyak használata arra utal, hogy az ott élők nyitottak voltak az új eszmékre, kultuszokra és divatokra, amelyek gyakran gyorsan beépültek a mindennapi életükbe.

