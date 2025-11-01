Az 1990-es évek egyik legsikeresebb előadója, Terence Trent D’Arby – aki ma már Sananda Maitreya néven ismert – újra reflektorfénybe került. A brit popsztár, akinek debütáló albuma ötszörös platinalemez lett és Grammy-díjat is nyert, a napokban Liverpoolban lépett fel új zenekarával, a The Sugar Plum Pharaohs-szal. A rajongók alig ismerték fel, hiszen az énekes külseje és stílusa teljesen megváltozott – írja a Sun.

Sananda egy videót is megosztott a koncertjéről, amelyben a popsztár gitárral a kezében adta elő egyik klasszikus számát.

Az énekes első albuma, Introducing the Hardline According to Terence Trent D’Arby, hatalmas sikert aratott: több mint 1,5 millió példányban kelt el, és ötszörös platinalemez lett. Olyan slágerei, mint a Sign Your Name, If You Let Me Stay vagy a Wishing Well, mind a brit, mind az amerikai toplisták élére kerültek.

Azonban a második album, Neither Fish Nor Flesh, már nem tudta megismételni a sikert. A lemez kereskedelmi bukása után D’Arby összeveszett a kiadójával, és úgy érezte, karrierje és művészi identitása válságba került.

A művész 1995-ben álmai során kapta az „új nevét”, majd 2001-ben hivatalosan is megváltoztatta azt. Saját bevallása szerint ezzel lezárta korábbi életét:

„Terence Trent D’Arby meghalt. A fájdalmát kívülről figyeltem, ahogy egy nemes halált halt. Azután meditációban új lelket és új akaratot kerestem magamnak.”

2019-ben megalapította zenekarát, a The Sugar Plum Pharaohst, és külsejét is teljesen megváltoztatta.