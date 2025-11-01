Hírlevél

Egykor a ’90-es évek egyik legnagyobb popsztárja volt, mára azonban szinte felismerhetetlen. Az énekes, aki ma már új néven folytatja karrierjét, teljesen megváltoztatta külsejét és zenei stílusát, miközben újra színpadra állt zenekarával Liverpoolban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az 1990-es évek egyik legsikeresebb előadója, Terence Trent D’Arby – aki ma már Sananda Maitreya néven ismert – újra reflektorfénybe került. A brit popsztár, akinek debütáló albuma ötszörös platinalemez lett és Grammy-díjat is nyert, a napokban Liverpoolban lépett fel új zenekarával, a The Sugar Plum Pharaohs-szal. A rajongók alig ismerték fel, hiszen az énekes külseje és stílusa teljesen megváltozott – írja a Sun

Az 1990-es évek egyik legsikeresebb popsztárja, Terence Trent D’Arby – aki ma már Sananda Maitreya néven ismert – újra reflektorfénybe került.
Az 1990-es évek egyik legsikeresebb popsztárja, Terence Trent D'Arby – aki ma már Sananda Maitreya néven ismert – újra reflektorfénybe került.

Sananda egy videót is megosztott a koncertjéről, amelyben a popsztár gitárral a kezében adta elő egyik klasszikus számát.  

Az énekes első albuma, Introducing the Hardline According to Terence Trent D’Arby, hatalmas sikert aratott: több mint 1,5 millió példányban kelt el, és ötszörös platinalemez lett. Olyan slágerei, mint a Sign Your Name, If You Let Me Stay vagy a Wishing Well, mind a brit, mind az amerikai toplisták élére kerültek. 

Azonban a második album, Neither Fish Nor Flesh, már nem tudta megismételni a sikert. A lemez kereskedelmi bukása után D’Arby összeveszett a kiadójával, és úgy érezte, karrierje és művészi identitása válságba került. 

A művész 1995-ben álmai során kapta az „új nevét”, majd 2001-ben hivatalosan is megváltoztatta azt. Saját bevallása szerint ezzel lezárta korábbi életét: 

„Terence Trent D’Arby meghalt. A fájdalmát kívülről figyeltem, ahogy egy nemes halált halt. Azután meditációban új lelket és új akaratot kerestem magamnak.” 

2019-ben megalapította zenekarát, a The Sugar Plum Pharaohst, és külsejét is teljesen megváltoztatta. 

 

