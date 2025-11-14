Négy helyen tört el a pornósztár lába lóvásárlás közben

A jelek szerint a 29 éves pornósztárral lóvásárlás közben történt a baleset, számolt be az esetről a Sun. Wolf egy istállóban, egy lovaknak készült takaró alatt kuporogva készített képet magáról ezzel felirattal:

A 29 éves pornósztár mindkét alsó lábszára két helyen tört el Fotó: x.com

A lóvásárlós vlog most kapott egy kis drámát… a lábam négy helyen eltört.

Mindkét lábszárcsontja kétszer tört el a pornósztárnak

A modell egy sor röntgenfelvételt is megosztott a közösségi oldalán. Ezeken jól láthatók a súlyos sérülései: mindkét lábszárcsontja két helyen tört el, vagyis összesen négy törés keletkezett az alsó lábszárában.

Bár a sérülés súlyos, Wolf próbálta humorral oldani a helyzetet: miközben egy hatalmas gipszben feküdt a kórházi ágyán, egyezményes jellel, mosolyogva mutatta a kamerának, hogy minden rendben. Ennek ellenére a baleset után bevallotta, hogy nagyon félt, majd egy újabb posztban rögtön hozzátette, hogy ilyen állapotban „érdekes” lesz átjutnia a reptéri biztonsági ellenőrzésen.

Egy másik fotón egy robusztus orvosi készülék látható, amelyhez ezt írta:

Szerencse, hogy volt rajtam testvédő, különben sokkal rosszabbul jártam volna! A gép pedig úgy nézett ki, mintha egy sci-fi filmből húzták volna elő.

Korábban életveszélyben is volt

Wolf korábban is több megrázó történetet osztott meg a követőivel. 2022-ben azt állította, hogy egy Spanyolországban megismert férfi — akivel alig egy hónapig járt — bántalmazta és fogva tartotta.

Fotókat is mutatott a nyakán, az arcán és a karján lévő zúzódásokról.

Azt hitte, a bántalmazója meg fogja őt ölni. Az ügy végül bíróság elé került, a férfi bűnösnek vallotta magát, és távoltartási végzést kapott.

