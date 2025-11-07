Túlmelegedett power bank miatt gyulladt meg egy férfi a repülőtéren

A repülőterek biztonsági figyelmeztetései most új értelmet nyertek: egy lítiumos akkumulátor okozta baleset rázta meg az utasokat Melbourne-ben. Egy középkorú férfi zsebében felrobbant egy power bank, ami miatt ruhája lángra kapott. A gyorsan terjedő tűz és füst miatt a terminálon pánik tört ki, több mint százötven embert evakuáltak.

Túlmelegedett egy lítiumos power bank (illusztráció) Fotó: Tyler Lastovich/Pexels

Túlmelegedett és kigyulladt egy power bank

A baleset csütörtök reggel történt a Qantas üzleti várójában. Az 50-es éveiben járó férfi zsebében lévő lítiumos power bank túlmelegedett, majd felrobbant. Az eszköz lángra kapott, és a férfi ruhája is meggyulladt.

Szemtanúk szerint a tűz gyorsan terjedt, és a várótermet füst borította el.

A repülőtér személyzete azonnal közbelépett: a férfit egy zuhany alá segítették, hogy eloltsák a lángokat, majd a mentők a helyszínen ellátták. Égési sérüléseket szenvedett a lábán és az ujjain. Kórházba szállították, de állapota stabil volt, és később kiengedték. A várót 150 emberrel ideiglenesen kiürítették, majd a füstmentesítés után újra megnyitották – számolt be a BBC.

Miért veszélyesek a lítiumos akkumulátorok, power bankok?

A baleset ismét rávilágít a lítiumos akkumulátorok veszélyeire. A túlmelegedett power bank rövidzárlat vagy hibás cella miatt gyulladhatott ki. A szakértők szerint a hordozható eszközökben lévő lítium-ion akkumulátorok tűzveszélyesek, ha megsérülnek, túltöltődnek vagy hőhatás éri őket.

Több esetben is megolvadt vagy kigyulladt a túlmelegedett mobiltelefon és az akkumulátor. Az akku akár fel is robbanhat, ami súlyos veszélyt jelent emberre és vagyonra. A szakértők szerint a mobilokat, akkukat és power bankokat körültekintően kell használni. Korábban alvó ember mellett gyulladt ki egy telefon és repülőgépen is sérülést okozott egy hordozható akkumulátor.