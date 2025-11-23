Ezt csinálja rendszeresen, és máris kisebb lehet a rák kockázata

A férfiak leggyakoribb daganata a prosztatarák, ellene nemcsak a genetika és életkor küzd, hanem a mindennapi szokások is. Egy svéd vizsgálat több tízezer résztvevő adatait elemezte, és azt figyelte, hogy az állóképesség javulása önmagában képes-e csökkenteni a rizikót. A kutatók nem az induló fittségi szintet nézték, hanem azt, hogy a VO2max érték hogyan változik az évek során. A kép meglepően egységes: minél nagyobb a javulás, annál kisebb a daganat kialakulásának esélye – írja a fittbook.de.

Prosztatarák számítógépes illusztrációja.

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Hogyan csökkenthető a prosztatarák kockázata?

A svéd kutatás több mint 57 ezer férfi adatait követte hosszú időn át, akik különböző éveken belül szabványos állóképességi teszteket végeztek. A legfontosabb megállapítás az volt, hogy a javulás számít igazán, nem az, ki mennyire fitt. A VO2max érték legalább háromszázalékos növekedése már kimutathatóan alacsonyabb kockázattal járt. Ez a hatás leginkább azoknál volt látványos, akik közepes kiinduló fittségűek: nem élsportolók, de rendszeresen végeznek könnyű vagy közepes intenzitású mozgást.

Az állóképesség javítása férfiaknál: miért ilyen hatékony?

A kutatás szerint minden egyes százaléknyi fitneszjavulás két százalékos kockázatcsökkenést jelentett ezeknél a férfiaknál. Ez a pozitív hatás nem függött sem a kortól, sem a testtömeg-indextől, sem a képzettségtől vagy a dohányzási szokásoktól. Bár a vizsgálat nem talált összefüggést a javuló állóképesség és a prosztatarák miatti halálozás csökkenése között, a kialakulás esélyére egyértelműen erős védőfaktornak bizonyult.

A mesterséges intelligencia prosztatarák elleni alkalmazása új kezelési módszerek felé nyithat utat.

Fotó: OpenAI DALL-E

Milyen mozgás számít? – hátizom erősítő gyakorlatok otthon nem, a kardió igen

A kutatók szerint a rendszeres kardióedzés a legegyszerűbb és leghatékonyabb megelőzési stratégia. A könnyű futás, a tempós séta, a kerékpározás vagy bármilyen közepes intenzitású mozgás képes hosszú évek alatt stabilan növelni az állóképességet. A fitnesz nem egyik napról a másikra épül, de a tartós fejlődés bizonyítottan csökkenti a daganat kialakulásának esélyét, különösen átlagos fittségi szintről indulóknál.

Három gyógyszer, ami lelassíthatja a prosztatarákot

Egy átfogó, több évtizeden át tartó európai kutatás új megvilágításba helyezte a férfiak egészségét érintő egyik legfontosabb kérdést. A prosztatarák továbbra is a leggyakoribb daganatos betegség a férfiak körében, és évente több ezer életet követel.

A prosztatarák a férfiakat leggyakrabban érintő daganattípus, és különösen veszélyessé válik, ha áttétet képez vagy már nem reagál a hormonkezelésre. Most azonban a tudósok áttörést értek el: egy három gyógyszerből álló kombináció — niraparib, abirateron és prednizon — képes jelentősen lassítani a betegség előrehaladását.