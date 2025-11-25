Forradalmi prosztatarákszűrés indul, generációk élete változhat meg

Csütörtökön ülésezik a brit Kormányzati Nemzeti Szűrési Bizottság (NSC), amelynek ajánlása akár évtizedek óta húzódó egészségügyi reformot indíthat el. A döntés súlya hatalmas: ha a testület zöld utat ad, a prosztatarákszűrés végre bekerülhet a rendszeres, országos szűrések közé a mell-, bél- és méhnyakrák mellett, számolt be a Daily Mail.

Az országos prosztatarákszűrés több ezer férfi életét mentheti meg Nagy-Britanniában – Fotó: AMELIE BENOIST / BSIP

Ezrek életét mentheti meg a prosztatarákszűrés

A prosztatarák a leggyakoribb daganattípus a férfiaknál, évente 63 ezer új diagnózissal és 12 ezer halálesettel csak az Egyesült Királyságban. A szakértők szerint azonban a korai felismeréssel ezeknek a halálozásoknak óriási része elkerülhető lenne.

Ez egy történelmi pillanat. A prosztatarák korán felismerve gyógyítható, mégis 12 ezer férfit veszítünk el évente. Elértük a töréspontot – itt az ideje a változásnak

– jelentette ki Chiara De Biase, a Prostate Cancer UK egészségügyi igazgatója.

A bevezetés előtt álló új rendszer a jelek szerint nem az egész lakosságot célozná, hanem a legnagyobb kockázatnak kitetteket: egyrészt fekete férfiakat, másrészt akiket családi érintettség terhel, harmadrészt pedig akik bizonyos genetikai hajlammal rendelkeznek.

Hatalmas áttörés: rengeteg bizonyíték szól a szűrés mellett

Az NSC várható pozitív döntését sokan üdvözlik, a rendelkezésre álló tudományos adatok ugyanis soha nem látott erővel sorakoznak fel az országos szűrés bevezetése mellett.

Például egy átfogó holland kutatás szerint 13 százalékkal csökken a prosztatarák miatti halálozás ott, ahol rendszeres szűrés folyik.

A kutatók szerint 456 megvizsgált férfi közül egynek az élete biztosan megmenthető.

A szakmai konszenzus egyre erősebb: egy gyors MRI-vel, genetikai teszttel és PSA-vizsgálattal kombinált szűrés drasztikusan növelheti a túlélést.

A bizonyítékok megkérdőjelezhetetlenek. Mostanra bőven elég adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy országos szűrés induljon

– magyarázz Nick James professzor, a brit onkológia egyik legismertebb alakja szerint.

Elstartolt az utóbbi 20 év legnagyobb prosztatarákszűrési kísérlete

A várhatóan zöld utat kapó döntéssel párhuzamosan már elindult egy gigantikus, 42 millió font (18,2 milliárd forint) értékű klinikai projekt, a Transform trial.

A vizsgálatban 300 ezer férfi vesz részt, és ez lesz az első olyan kísérlet, amely a legmodernebb diagnosztikai módszereket ütközteti egymással.

A vizsgálatok között szerepel: PSA-vérteszt, genetikai nyálváladékteszt, gyors MRI-vizsgálat, valamint a brit közegészségügy jelenlegi diagnosztikai protokollja is. A cél, hogy megtalálják azt a módszert vagy vizsgálatkombinációt, amely a legtöbb életet képes megmenteni.

Ez fordulópont. A cél, hogy minél több férfit diagnosztizáljunk időben – amikor még gyógyíthatóak

– fogalmazott Wes Streeting brit egészségügyi miniszter.