Forradalmi prosztatarákszűrés indul, generációk élete változhat meg

Csütörtökön ülésezik a brit Kormányzati Nemzeti Szűrési Bizottság (NSC), amelynek ajánlása akár évtizedek óta húzódó egészségügyi reformot indíthat el. A döntés súlya hatalmas: ha a testület zöld utat ad, a prosztatarákszűrés végre bekerülhet a rendszeres, országos szűrések közé a mell-, bél- és méhnyakrák mellett, számolt be a Daily Mail.
Ezrek életét mentheti meg a prosztatarákszűrés
A prosztatarák a leggyakoribb daganattípus a férfiaknál, évente 63 ezer új diagnózissal és 12 ezer halálesettel csak az Egyesült Királyságban. A szakértők szerint azonban a korai felismeréssel ezeknek a halálozásoknak óriási része elkerülhető lenne.
Ez egy történelmi pillanat. A prosztatarák korán felismerve gyógyítható, mégis 12 ezer férfit veszítünk el évente. Elértük a töréspontot – itt az ideje a változásnak
– jelentette ki Chiara De Biase, a Prostate Cancer UK egészségügyi igazgatója.
A bevezetés előtt álló új rendszer a jelek szerint nem az egész lakosságot célozná, hanem a legnagyobb kockázatnak kitetteket: egyrészt fekete férfiakat, másrészt akiket családi érintettség terhel, harmadrészt pedig akik bizonyos genetikai hajlammal rendelkeznek.
Hatalmas áttörés: rengeteg bizonyíték szól a szűrés mellett
Az NSC várható pozitív döntését sokan üdvözlik, a rendelkezésre álló tudományos adatok ugyanis soha nem látott erővel sorakoznak fel az országos szűrés bevezetése mellett.
Például egy átfogó holland kutatás szerint 13 százalékkal csökken a prosztatarák miatti halálozás ott, ahol rendszeres szűrés folyik.
A kutatók szerint 456 megvizsgált férfi közül egynek az élete biztosan megmenthető.
A szakmai konszenzus egyre erősebb: egy gyors MRI-vel, genetikai teszttel és PSA-vizsgálattal kombinált szűrés drasztikusan növelheti a túlélést.
A bizonyítékok megkérdőjelezhetetlenek. Mostanra bőven elég adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy országos szűrés induljon
– magyarázz Nick James professzor, a brit onkológia egyik legismertebb alakja szerint.
Elstartolt az utóbbi 20 év legnagyobb prosztatarákszűrési kísérlete
A várhatóan zöld utat kapó döntéssel párhuzamosan már elindult egy gigantikus, 42 millió font (18,2 milliárd forint) értékű klinikai projekt, a Transform trial.
A vizsgálatban 300 ezer férfi vesz részt, és ez lesz az első olyan kísérlet, amely a legmodernebb diagnosztikai módszereket ütközteti egymással.
A vizsgálatok között szerepel: PSA-vérteszt, genetikai nyálváladékteszt, gyors MRI-vizsgálat, valamint a brit közegészségügy jelenlegi diagnosztikai protokollja is. A cél, hogy megtalálják azt a módszert vagy vizsgálatkombinációt, amely a legtöbb életet képes megmenteni.
Ez fordulópont. A cél, hogy minél több férfit diagnosztizáljunk időben – amikor még gyógyíthatóak
– fogalmazott Wes Streeting brit egészségügyi miniszter.
Három–öt éven belül országos szűrés jöhet
Ha az NSC csütörtökön zöld utat ad, akkor a program teljes bevezetése 3-5 éven belül megtörténhet. A szakértők szerint ez a férfiak egészségügyének egyik legnagyobb mérföldköve lesz.
Soha egyetlen férfinak sem lenne szabad meghalnia csak azért, mert későn találják meg a betegségét
– jelentette ki David James, a Prostate Cancer Research egyik vezetője.
A volt brit miniszterelnök, Rishi Sunak szerint is ez egy nagy áttörés lehet az ország életében, ráadásul az Egyesült Királyság az egész világ számára példát mutathat:
Ideje a reaktív kezelést felváltani a proaktív megelőzéssel. Ez a lépés generációkra ható javulást hozna a férfiak egészségébe.
