Pucér fantom tartotta rettegésben a helyieket, leleplezték a rejtélyt

Pucér fantom kísértette egy floridai kisváros, Lakeland lakosait az elmúlt hetekben – írja a DailyStar.

A helyiek eleinte úgy hitték, hogy valamiféle szellem jelenik meg éjszakánként a félhomályban, azonban az egyik térfigyelő kamera a napokban rögzítette az állítólagos kísértetet.

Elfogták a pucér fantomot

Kiderült, hogy a pucér fantom valójában egy hús-vér ember, aki anyaszült meztelenül rohangált a városka utcáin.

A rendőrség a 41 éves Anthony Day néven azonosították a pucér fantomot, akit szeméremsértés, rendzavarás és a rendőrökkel szembeni ellenszegülés vádjával vettek őrizetbe és hallgatták ki.

Locals haunted by 'ghost' until CCTV reveals horrific truth of roadside phantomhttps://t.co/teDyb2egiZ pic.twitter.com/BPaNRbrMOP — Daily Star (@dailystar) November 26, 2025

