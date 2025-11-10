Gyors szívverés, magas pulzus: mikor ártalmatlan és mikor veszélyes?

A pulzus a szív ritmusát tükrözi – percenként átlagosan 60–100 ütés között mozog nyugalomban. Ha azonban ez a szám tartósan 100 fölé emelkedik, tachycardiáról beszélünk. Ez a jelenség lehet teljesen ártalmatlan – például testmozgás, izgalom vagy egy erős kávé után –, de utalhat komolyabb problémára is - írja az Egészségkalauz.hu.

Ha a pulzusa gyakran magas, ne hagyja figyelmen kívül

Fotó: Pexels

A fizikai terhelés, a stressz, az adrenalin vagy akár a láz is megemelheti a szívverést. Minden Celsius-foknyi testhőmérséklet-emelkedés akár 10–15 ütésnyi pluszt is jelenthet. A kiszáradás szintén fokozza a szív munkáját, ezért különösen fontos a folyadékpótlás.

Koffein, gyógyszerek és hormonok is befolyásolhatják a pulzust

Nemcsak az életmód, hanem bizonyos anyagok is hatással lehetnek a szívritmusra. A koffein, az alkohol, egyes gyógyszerek (például asztmaellenes inhalátorok vagy pajzsmirigyhormon-készítmények) mind emelhetik a pulzusszámot.

A tartósan magas pulzus mögött egészségügyi problémák is állhatnak, mint például:

vérszegénység , amikor a szív gyorsabban dolgozik az oxigénhiány pótlására,

pajzsmirigy-túlműködés , amely felpörgeti az anyagcserét,

szívritmuszavar , például pitvarfibrilláció,

tüdőbetegségek vagy elektrolit-egyensúlyzavarok.

A pulzus, mint a test figyelmeztető jelzése

A pulzusszám valójában a test belső kommunikációs eszköze. Ha a szív túl gyorsan ver, az gyakran azt jelzi, hogy valamilyen egyensúlyvesztés történt – lehet fizikai, érzelmi vagy hormonális eredetű.

A pszichés tényezők is számítanak: a tartós stressz, a szorongás vagy az alváshiány folyamatosan magas adrenalin- és kortizolszintet tart fenn, ami gyors szívveréshez vezethet. Egy 2023-as kutatás szerint a tudatos légzőgyakorlatok (pl. 4-7-8-as technika) képesek csökkenteni a pulzust és a vérnyomást.

Hogyan óvhatja meg a szíve ritmusát?

A megelőzés kulcsa a tudatos életmód.

Rendszeres testmozgás, megfelelő hidratálás, a koffein és alkohol mérséklése, stresszkezelés, pihentető alvás.

Ezek mind segítenek abban, hogy a szíve kiegyensúlyozottan, nyugodt ritmusban dolgozzon.

Háromperces teszt, ami megmutatja, milyen állapotban van a szíve

Egy egyszerű, otthon is elvégezhető teszt segíthet megállapítani, milyen állapotban van a szervezet. A szív működéséről és a keringési rendszer terhelhetőségéről a Ruffier-Dickson-teszt mindössze három perc alatt pontos képet ad, különösebb eszközök nélkül.