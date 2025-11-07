Hírlevél

puma

Puma követte a kerékpárosokat – videón a hátborzongató találkozás

A felvételen látszik, ahogy a nagymacska néhány méterre megközelíti a bicikliseket az Orange megyei Whiting Ranch ösvényén. A puma percekig követte őket, mielőtt eltűnt a hegyoldalban.
Két kerékpáros hátborzongató élményt élt át Kaliforniában az Orange megyei Whiting Ranch ösvényén, amikor egy puma bukkant fel előttük. Az eseményről videó is készült, a felvételen jól látszik, ahogy a nagymacska közelről követi őket a hegyoldalban – írja az ABC7.

puma
A puma követte a kerékpárosokat az ösvényen
Fotó: Unsplash

Puma tűnt fel az ösvényen

A vasárnap délutáni incidens Lake Forest közelében történt: azon a környéken, ahol 2004-ben egy puma megölt egy sportolót. Amikor észrevették az állatot, a kerékpárosok lassan hátráltak, a bicikliket maguk elé tartva védekezésképp. 

Kiabálva próbálták elriasztani, de a puma tovább követte őket – majd egy rövid ideig határozottan feléjük indult, mintha támadásra készülne.

Az eset szerencsésen végződött, a nagymacska végül ellenkező irányba eltűnt a hegyoldalon. A helyi természetfotós, Mark Girardeau szerint fiatal, bizonytalan példányról lehet szó, amely nemrég hagyhatta el az anyját, és valószínűleg csak kíváncsi volt. 

Rémisztő támadás

Egy négyéves gyermeket megtámadott egy puma az Olympic Nemzeti Parkban, Washington államban, miközben a családjával kirándult egy népszerű túraútvonalon. A puma hirtelen támadt a kisgyermekre, de az apa hősiesen közbelépett és megmentette. 

Fiatal lányt sebesített meg egy puma

Korábban Malibuban is sokkoló pumatámadás történt: a Pacific Coast Highway közelében egy fiatal lányt ért váratlan támadás tisztázatlan körülmények között.

 

