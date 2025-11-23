A púpos hát mögött gyakran a mindennapok hibái állnak – mutatjuk a megoldást!

A mindennapi szokások és a púpos hát kapcsolata sokkal közelebb áll egymáshoz, mint gondolnánk. A gerinc felső szakaszának túlzott görbülete lassan alakul ki, miközben a testtartás romlik és az izmok ereje csökken. A monitor előtti görnyedés, a telefonozás vagy a hosszas ülés mind hozzájárulhat a panaszokhoz. Az életkor előrehaladtával pedig a csigolyák gyengülése tovább rögzítheti a folyamatot.

A púpos hát súlyos gerincproblémákhoz vezet (illusztráció)

Fotó: Pexels

A púpos hát okai és tünetei

A túlzott háti görbület hátterében gyakran a rossz testtartás áll, amikor a vállak előreesnek, az izmok pedig fokozatosan meggyengülnek. A felső háti szakasz terhelése ilyenkor átrendeződik, az ízületek beszűkülnek, és a hát lassan előredől. Idősebb korban csigolyatörések vagy a gerinc kopása is elindíthatja a változást, sokszor fájdalom nélkül. Ilyenkor a testmagasság csökkenése is árulkodó jel lehet.

Hogyan javítsuk a rossz testtartást?

A gerinc egészsége nagyban függ a tartásért felelős izmok erejétől, ezért a javulás alapja a rendszeres mozgás. A felső háti szakasz erősítése visszahúzza a vállakat és tehermentesíti a csigolyákat. A megfelelő kalciumbevitel és a D-vitamin támogatja a csontok erejét, ami különösen fontos, ha a hát terhelése évek óta fokozódik. A dohányzás rontja a csontszerkezetet, ezért tovább gyengítheti a gerinc tartását.

Hátizom erősítő gyakorlatok otthon

A hátizom erősítés otthon is elvégezhető, és sokszor ez hozza a legnagyobb változást, ha a probléma hátterében izomgyengeség vagy rossz tartás áll. A rendszeres, súlyterheléses mozgás erősíti a csontokat is, így a gerinc terhelése kiegyenlítettebbé válik. Ha viszont már csigolyatörés okozza a görbületet, akkor a folyamat inkább lassítható, mint visszafordítható, de a mozgékonyság megőrzése így is kiemelten fontos – olvasható a The Independent oldalán.

Gerincprobléma: ezeket a sportokat azonnal felejtse el, ha fáj a háta

