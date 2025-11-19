Putyin fontos bejelentést tett

Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy átesett az éves orvosi kivizsgáláson, és minden eredménye rendben van.

Putyin (Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL)

Ezt mondta Putyin

„Most jöttem az éves vizsgálatról, majdnem két napot vett igénybe, éjszakázással együtt. A klinikára a délután második felében érkeztem, és másnap mentem haza. Hála istennek, minden rendben” – mondta Putyin egy kiállításon, amely a mesterséges intelligencia mindennapi felhasználási lehetőségeire fókuszált.