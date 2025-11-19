Putyin fontos bejelentést tett

Putyin megnyugtatta Oroszországot és a világot: az államfő frissen elvégzett, két napig tartó teljes orvosi vizsgálata kiváló eredménnyel zárult. Az orosz elnök szerint minden rendben, és újult erővel folytatja munkáját.
Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy átesett az éves orvosi kivizsgáláson, és minden eredménye rendben van.
Ezt mondta Putyin
„Most jöttem az éves vizsgálatról, majdnem két napot vett igénybe, éjszakázással együtt. A klinikára a délután második felében érkeztem, és másnap mentem haza. Hála istennek, minden rendben” – mondta Putyin egy kiállításon, amely a mesterséges intelligencia mindennapi felhasználási lehetőségeire fókuszált.
