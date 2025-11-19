Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Vlagyimir Putyin

Putyin fontos bejelentést tett

2025. november 19. 17:15
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Putyin megnyugtatta Oroszországot és a világot: az államfő frissen elvégzett, két napig tartó teljes orvosi vizsgálata kiváló eredménnyel zárult. Az orosz elnök szerint minden rendben, és újult erővel folytatja munkáját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinvizsgálatOroszország

Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy átesett az éves orvosi kivizsgáláson, és minden eredménye rendben van.

putyin
Putyin (Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL)

Ezt mondta Putyin

„Most jöttem az éves vizsgálatról, majdnem két napot vett igénybe, éjszakázással együtt. A klinikára a délután második felében érkeztem, és másnap mentem haza. Hála istennek, minden rendben” – mondta Putyin egy kiállításon, amely a mesterséges intelligencia mindennapi felhasználási lehetőségeire fókuszált.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!