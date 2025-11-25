Erre Brüsszel nem számított: Putyin egy mozdulattal söpörte le Európa béketervét

Az európai vezetők ünneplésbe kezdtek a genfi tárgyalások után, miután úgy tűnt, Donald Trump végre meghallja az aggodalmaikat egy Ukrajnára erőltetett, „rossz békedeal” kapcsán – írta a Politico.

Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Putyin sarokba szorította a Nyugatot

„Még van munka, de megvan az alap a továbblépéshez” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki „jó előrehaladásról” beszélt az „erős európai jelenlétnek” köszönhetően.

A Politico szerint valóban előrelépésnek tűnt, hogy az EU és a brit kormány legfontosabb tanácsadóit ezúttal már meghívták a svájci egyeztetésekre, miután az amerikaiak eredeti, 28 pontos béketervéből teljesen kihagyták őket. A tervet annyira Washington-barátként értékelték, hogy attól tartottak, ez csak tovább ösztönzi Moszkvát az újabb katonai lépésekre.

A lelkesedés azonban nem tartott sokáig. Hétfőn a Kreml egyetlen mozdulattal lesöpörte Európa ellenjavaslatát.

Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott: az európai koncepció „egyáltalán nem megfelelő Oroszország számára”.

Volodimir Zelenszkij hétfő este arról beszélt, hogy az amerikai és ukrán delegáció már egy karcsúsított szövegben egyezett meg, amely részben figyelembe veszi Kijev álláspontját. Ugyanakkor több „érzékeny pontot” továbbra is Trump döntésére bíznak. Dan Driscoll amerikai hadseregminiszter kedden Abu-Dzabiban egyeztet orosz tisztviselőkkel az egész békekeretről.

A lap szerint Ukrajna számára most az a legnagyobb veszély, hogy Putyin visszarántja Trumpot az eredeti, 28 pontos javaslathoz. Ez az a terv, amely Brüsszelben tényleges pánikot váltott ki, mivel Kijevnek fel kellene adnia jelentős területeket Oroszország javára, lemondani a NATO-tagság reményéről, és a hadsereg létszámát majdnem egymillióról 600 ezerre vágni.

Ha Trump visszatér ehhez a verzióhoz, Zelenszkij előtt csupán két rossz választás marad: vagy elfogadja a Trump–Putyin-féle csomagot, vagy tovább kockáztat, és reménykedik abban, hogy Európa egy nap tényleg megsegíti – csakhogy majd négy év háború után az európaiak továbbra sem hajlandók katonákat küldeni, sem a kívánt fegyvereket biztosítani, sőt még a befagyasztott orosz pénzeket sem akarják megcsapolni.