Vlagyimir Putyin

Putyin elárulta, készen áll-e a budapesti békecsúcsra

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Vlagyimir Putyin elmondása szerint Donald Trump vetette fel, hogy a következő amerikai–orosz csúcstalálkozót Budapesten rendezzék meg. A javaslatot Orbán Viktor is támogatta, a találkozó pedig továbbra is napirenden van, noha az időpontja még nem végleges.
Vlagyimir PutyinDonald TrumpMagyarország

A budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó ötlete Donald Trump amerikai elnöktől származott – erre emlékeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök november 28-án, amikor a Kremlben fogadta a magyar delegációt.

putyin
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Putyin: Trump kérte, hogy Budapest adjon otthont a csúcstalálkozónak

Ez Donald javaslata volt. Rögtön azt mondta: jó kapcsolatunk van Magyarországgal, neked is jó a viszonyod Viktorral, nekem is, ezért ezt a helyszínt ajánlom. Természetesen mi örömmel elfogadjuk

közölte Putyin.

Az orosz elnök hozzátette, hogy örülne, ha az amerikai delegációval éppen Magyarországon, Budapesten találkozhatnának, amennyiben sikerül erről megállapodni.

Ha a tárgyalások során eljutunk odáig, hogy Budapest legyen a csúcstalálkozó helyszíne, annak nagyon örülök, és köszönöm a magyar fél készségét a segítségnyújtásra 

– mondta Putyin.

 

