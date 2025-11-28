Putyin elárulta, készen áll-e a budapesti békecsúcsra

A budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó ötlete Donald Trump amerikai elnöktől származott – erre emlékeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök november 28-án, amikor a Kremlben fogadta a magyar delegációt.
Putyin: Trump kérte, hogy Budapest adjon otthont a csúcstalálkozónak
Ez Donald javaslata volt. Rögtön azt mondta: jó kapcsolatunk van Magyarországgal, neked is jó a viszonyod Viktorral, nekem is, ezért ezt a helyszínt ajánlom. Természetesen mi örömmel elfogadjuk
– közölte Putyin.
Az orosz elnök hozzátette, hogy örülne, ha az amerikai delegációval éppen Magyarországon, Budapesten találkozhatnának, amennyiben sikerül erről megállapodni.
Ha a tárgyalások során eljutunk odáig, hogy Budapest legyen a csúcstalálkozó helyszíne, annak nagyon örülök, és köszönöm a magyar fél készségét a segítségnyújtásra
– mondta Putyin.