Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Oroszország

Diplomáciai csúcspont: Putyin fontos államfővel egyeztetett az ukrajnai békéről

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan november 24-én telefonon tárgyaltak a kétoldalú együttműködés bővítéséről, a stratégiailag fontos energetikai projektekről és az ukrajnai válságról. A Kreml szerint a megbeszélés fókuszában az amerikai béketerv pontjai álltak, amelyeket Putyin a végső megállapodás alapjaként említett. Erdogan hangsúlyozta, hogy a gabonafolyosó helyreállítása kulcsfontosságú a globális élelmiszerbiztonság szempontjából, és felajánlotta Törökországot a lehetséges Oroszország–USA csúcs helyszíneként.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OroszországPutyinRecep Tayyip Erdogan

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan november 24-én telefonon egyeztetett – közölte a Kreml sajtószolgálata.

putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: SERGEI BULKIN / POOL

Putyin és Erdogan telefonon egyeztetett

„A kétoldalú együttműködés aktuális témái kerültek megvitatásra, külön hangsúlyt fektetve a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok további bővítésére, valamint a stratégiailag fontos energetikai projektek megvalósítására” – írták a Kreml Telegram-csatornáján.

A vezetők megvitatják az ukrajnai konfliktust is, különösen az amerikai adminisztráció béketervének fényében. Putyin hangsúlyozta, hogy a terv egyes pontjai alapul szolgálhatnak a végső békeszerződéshez, és ismét megerősítette, hogy Oroszország a válság diplomáciai megoldására törekszik.

A két államfő megállapodott abban is, hogy rendszeres kapcsolatot tartanak fenn.

Erdogan korábban jelezte, hogy a telefonbeszélgetés során fel kívánja hozni a gabonafolyosó működésére vonatkozó megállapodások helyreállításának kérdését. A török elnök kiemelte, hogy a gabonainiciatíva újbóli beindítása kulcsfontosságú a globális élelmiszerbiztonság megerősítéséhez.

Október végén Erdogan felajánlotta Törökországot a lehetséges Oroszország–USA csúcs helyszíneként, hangsúlyozva, hogy Ankara jó kapcsolatokat ápol mindkét féllel, és kiérdemelte bizalmukat. A török elnök szerint bármilyen párbeszéd hasznos lehet az ukrajnai konfliktus rendezésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!