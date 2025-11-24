Diplomáciai csúcspont: Putyin fontos államfővel egyeztetett az ukrajnai békéről

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan november 24-én telefonon egyeztetett – közölte a Kreml sajtószolgálata.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: SERGEI BULKIN / POOL

Putyin és Erdogan telefonon egyeztetett

„A kétoldalú együttműködés aktuális témái kerültek megvitatásra, külön hangsúlyt fektetve a kereskedelmi és befektetési kapcsolatok további bővítésére, valamint a stratégiailag fontos energetikai projektek megvalósítására” – írták a Kreml Telegram-csatornáján.

A vezetők megvitatják az ukrajnai konfliktust is, különösen az amerikai adminisztráció béketervének fényében. Putyin hangsúlyozta, hogy a terv egyes pontjai alapul szolgálhatnak a végső békeszerződéshez, és ismét megerősítette, hogy Oroszország a válság diplomáciai megoldására törekszik.

A két államfő megállapodott abban is, hogy rendszeres kapcsolatot tartanak fenn.

Erdogan korábban jelezte, hogy a telefonbeszélgetés során fel kívánja hozni a gabonafolyosó működésére vonatkozó megállapodások helyreállításának kérdését. A török elnök kiemelte, hogy a gabonainiciatíva újbóli beindítása kulcsfontosságú a globális élelmiszerbiztonság megerősítéséhez.

Október végén Erdogan felajánlotta Törökországot a lehetséges Oroszország–USA csúcs helyszíneként, hangsúlyozva, hogy Ankara jó kapcsolatokat ápol mindkét féllel, és kiérdemelte bizalmukat. A török elnök szerint bármilyen párbeszéd hasznos lehet az ukrajnai konfliktus rendezésében.