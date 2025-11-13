Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

A Kreml hétfői tájékoztatóján Dmitrij Peszkov újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy már megvan Putyin hagyományos éves sajtókonferenciájának időpontja. „Az időpont már kitűzve, az előkészületek zajlanak” – mondta a szóvivő.

Putyin éves sajtókonferenciájának időpontját már kitűzték – közölte Peszkov(Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Peszkov hozzátette, hogy a részleteket és a pontos dátumot később hozzák majd nyilvánosságra, a Kreml kommunikációs ütemterve szerint.

Az orosz elnök minden évben több órán át válaszol újságírók kérdéseire, az eseményen rendszerint több száz hazai és külföldi tudósító vesz részt. Tavaly a sajtótájékoztató december 19-én zajlott le, és többek között a gazdasági helyzetre, a külpolitikára és az orosz-ukrán viszony alakulására is kitért.