Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

A Kreml szerint már eldőlt, mikor tartja Vlagyimir Putyin idei nagyszabású éves sajtókonferenciáját. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy a dátumot már kitűzték, és a szervezés jelenleg is folyamatban van.
A Kreml hétfői tájékoztatóján Dmitrij Peszkov újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy már megvan Putyin hagyományos éves sajtókonferenciájának időpontja. „Az időpont már kitűzve, az előkészületek zajlanak” – mondta a szóvivő.

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Peszkov hozzátette, hogy a részleteket és a pontos dátumot később hozzák majd nyilvánosságra, a Kreml kommunikációs ütemterve szerint.

Az orosz elnök minden évben több órán át válaszol újságírók kérdéseire, az eseményen rendszerint több száz hazai és külföldi tudósító vesz részt. Tavaly a sajtótájékoztató december 19-én zajlott le, és többek között a gazdasági helyzetre, a külpolitikára és az orosz-ukrán viszony alakulására is kitért.

 

