Putyin kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna továbbra is illúziókba kapaszkodik, ha nem fogadja el az Egyesült Államok béketervét a háború lezárására. Azt mondta: „Ukrajna ellenzi. Úgy tűnik, Kijev és európai szövetségesei még mindig arról álmodnak, hogy stratégiai vereséget mérnek Oroszországra a csatatéren.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: SERGEI BULKIN / POOL

Putyin üzenete: eljött a kijózanodás ideje Ukrajna számára

Az orosz elnök a nemzetbiztonsági tanács ülésén úgy fogalmazott, hogy a 28 pontos amerikai terv „a korábbi, Trump-féle alaszkai megbeszélések modernizált változata”, és Moszkva már kézhez is kapta.

Putyin szerint ez a dokumentum „alapot adhat a végleges békemegállapodáshoz”.

Volodimir Zelenszkij sötéten reagált: szerinte Ukrajna történelmének egyik legnehezebb pillanatához érkezett. A The Guardian beszámolója szerint Trump csütörtökig adott ultimátumot, hogy Kijev írja alá a béketervet, amely területfeladásra és súlyos engedményekre kényszerítené Ukrajnát. Zelenszkij tízperces beszédében úgy fogalmazott: az aláírással Ukrajna „elveszítené a szabadságát, a méltóságát és az igazságát”.

Az amerikai alelnök, JD Vance arra figyelmeztetett, illúzió azt hinni, hogy Ukrajna több pénzzel vagy fegyverrel győzhetne. Zelenszkij eközben európai vezetőkkel – a német, francia és brit kormányfővel – beszélt, akik biztosították „teljes támogatásukról”, de hozzátették: csak igazságos megállapodást tudnak elfogadni.

Kaja Kallas, az EU külpolitikai vezetője figyelmeztetett: nem mindegy, hogyan ér véget ez a háború. Szerinte Oroszországnak „nincs jogalapja semmilyen engedményre”. Trump ugyanakkor visszautasította azt az állítást, hogy a béketerv Putyint bátorítaná: „Nem háborúban gondolkodik, hanem megtorlásban” – fogalmazott.

A Financial Times szerint Washington világossá tette: a terv nem tárgyalási alap, hanem kész csomag. A lap egy zárt ajtók mögötti, feszült találkozóról számolt be, ahol az amerikai hadsereg államtitkára közölte az európai diplomatákkal: „Nem tárgyalunk részletekről.”

A brit miniszterelnök, Keir Starmer szombaton a johannesburgi G20-csúcson egyeztet Ukrajna szövetségeseivel, hogy „megerősítsék” az amerikai tervezetet és „teljes tűzszünet felé” mozdítsák a folyamatot.