Vlagyimir Putyin elmondta a véleményét Orbán Viktor politikájáról

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin kirgizisztáni hivatalos látogatása során dicsérte a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor politikai hozzáállását. Putyin kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök azok közé tartozik, akik a valós helyzeteket figyelembe véve alakítják ki politikai álláspontjukat.
Vlagyimir PutyinOrbán ViktorFehéroroszország

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a politikai álláspontját a valós helyzetek figyelembevételével alakítja ki.

putyin
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Moszkvában találkozhatnak újra.
Fotó: Facebook

Putyin kiállt Orbán mellett

„Ő azok közé tartozik, akik a földi realitások alapján határozzák meg politikai álláspontjukat” – mondta Putyin a kirgizisztáni látogatása utáni sajtótájékoztatón.

Putyin november 25. és 27. között dolgozott Biszkekben. Korábban tárgyalt Kirgizisztán vezetőjével, Sadyr Zsaparovval, találkozott Fehéroroszország elnökével, Alekszandr Lukasenkoval, és részt vett az ODKB csúcstalálkozón.

A sajtótájékoztató végén Putyin válaszolt a nemrégiben Kirgizisztánban nyílt Nomad televízió újságíróinak kérdéseire is.

