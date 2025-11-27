Vlagyimir Putyin elmondta a véleményét Orbán Viktor politikájáról

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a politikai álláspontját a valós helyzetek figyelembevételével alakítja ki.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Moszkvában találkozhatnak újra.

Fotó: Facebook

Putyin kiállt Orbán mellett

„Ő azok közé tartozik, akik a földi realitások alapján határozzák meg politikai álláspontjukat” – mondta Putyin a kirgizisztáni látogatása utáni sajtótájékoztatón.

Putyin november 25. és 27. között dolgozott Biszkekben. Korábban tárgyalt Kirgizisztán vezetőjével, Sadyr Zsaparovval, találkozott Fehéroroszország elnökével, Alekszandr Lukasenkoval, és részt vett az ODKB csúcstalálkozón.

A sajtótájékoztató végén Putyin válaszolt a nemrégiben Kirgizisztánban nyílt Nomad televízió újságíróinak kérdéseire is.