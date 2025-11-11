Fontos bejelentést tett Oroszország a budapesti békecsúcsról!

A Putyin–Trump találkozó esetleges helyszínéről Szergej Lavrov külügyminiszter elmondta, hogy Budapest a preferált város egy lehetséges békecsúcs számára. A diplomata kiemelte, hogy a város kiválasztása akkor aktuális, ha az amerikai fél ismét előterjeszti a javaslatot, és készen áll a csúcstalálkozó előkészítésére.

Lavrov: Budapest a preferált helyszín a Putyin–Trump találkozóra Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

„Amennyiben Trump és csapata újra előterjesztik a javaslatot, Budapest lesz a preferált helyszínünk egy Putyin–Trump csúcsra” – hangsúlyozta Lavrov. A külügyminiszter szerint a találkozó célja, hogy a két vezető egy valóban eredményes béke csúcsot tudjon tartani, és erősítse a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokat – írja a Lenta.