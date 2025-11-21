Hírlevél

Megszólalt Putyin és ebben nem lesz köszönet: ezt mondta a béketervről

5 órája
Vlagyimir Putyin szerint Moszkva kész lenne megvitatni az Egyesült Államok legújabb békejavaslatát, ám Ukrajna visszautasította a dokumentumot. Az orosz elnök úgy véli, a terv akár alapja is lehetne egy rendezésnek, de Kijev és európai szövetségesei továbbra is katonai megoldásban bíznak.
Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Moszkva már megkapta az Egyesült Államok által előkészített új béketerv szövegét, és Oroszország kész lenne megvitatni annak minden részletét. A dokumentum előzetes egyeztetése még az anchorage-i találkozó előtt kezdődött, ahol Washington – Putyin szerint – rugalmasságot és kompromisszumkészséget kért az orosz féltől.

Putyin kész lenne az új amerikai béketerv megvitatására, de Ukrajna elutasítja
Putyin kész lenne az új amerikai béketerv megvitatására, de Ukrajna elutasítja Fotó: ALEXEI BABUSHKIN / POOL

Az orosz elnök úgy fogalmazott: az alaszkai tárgyalásokon Oroszország jelezte, hogy nyitott a megoldási javaslatokra, és kész meghallgatni az amerikai álláspontot. A tárgyalások azonban félbeszakadtak, miután Ukrajna elutasította a Trump nevével fémjelzett béketervet.

Putyin szerint Washington azért nem kezdett érdemi egyeztetésbe Moszkvával, mert nem sikerült elérnie, hogy Kijev elfogadja a javaslatot. Az orosz elnök úgy véli, Ukrajna és több európai ország továbbra is stratégiai győzelemben reménykedik, miközben – szerinte – nem látják tisztán a harctéri helyzetet, példaként említve a kupjanszki eseményeket.

A nyilatkozatban Putyin figyelmeztetett: ha Ukrajna és Európa nem akar tárgyalni az új amerikai tervről, akkor a front más szakaszain is előállhatnak a kupjanszkihoz hasonló helyzetek.

Ugyanakkor az orosz elnök azt is hozzátette, hogy Moszkva mindkét forgatókönyvre fel van készülve:

Ha elutasítják a békét, a konfliktus folytatódik, és így is elérjük a céljainkat. De készek vagyunk a békés megoldásra is.

Putyin végül hangsúlyozta, hogy a békés rendezéshez az amerikai terv részletes, érdemi megvitatása szükséges, amelyre Oroszország kész - írta a Gazeta.ru.

 

