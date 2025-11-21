Megszólalt Putyin és ebben nem lesz köszönet: ezt mondta a béketervről

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Moszkva már megkapta az Egyesült Államok által előkészített új béketerv szövegét, és Oroszország kész lenne megvitatni annak minden részletét. A dokumentum előzetes egyeztetése még az anchorage-i találkozó előtt kezdődött, ahol Washington – Putyin szerint – rugalmasságot és kompromisszumkészséget kért az orosz féltől.

Putyin kész lenne az új amerikai béketerv megvitatására, de Ukrajna elutasítja Fotó: ALEXEI BABUSHKIN / POOL

Az orosz elnök úgy fogalmazott: az alaszkai tárgyalásokon Oroszország jelezte, hogy nyitott a megoldási javaslatokra, és kész meghallgatni az amerikai álláspontot. A tárgyalások azonban félbeszakadtak, miután Ukrajna elutasította a Trump nevével fémjelzett béketervet.

Putyin szerint Washington azért nem kezdett érdemi egyeztetésbe Moszkvával, mert nem sikerült elérnie, hogy Kijev elfogadja a javaslatot. Az orosz elnök úgy véli, Ukrajna és több európai ország továbbra is stratégiai győzelemben reménykedik, miközben – szerinte – nem látják tisztán a harctéri helyzetet, példaként említve a kupjanszki eseményeket.

A nyilatkozatban Putyin figyelmeztetett: ha Ukrajna és Európa nem akar tárgyalni az új amerikai tervről, akkor a front más szakaszain is előállhatnak a kupjanszkihoz hasonló helyzetek.

Ugyanakkor az orosz elnök azt is hozzátette, hogy Moszkva mindkét forgatókönyvre fel van készülve:

Ha elutasítják a békét, a konfliktus folytatódik, és így is elérjük a céljainkat. De készek vagyunk a békés megoldásra is.

Putyin végül hangsúlyozta, hogy a békés rendezéshez az amerikai terv részletes, érdemi megvitatása szükséges, amelyre Oroszország kész - írta a Gazeta.ru.