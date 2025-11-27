Putyin megszólalt az ukrajnai békéről – hihetetlen, amit mondott

Vlagyimir Putyin orosz elnök november 27-én, egy kirgizisztáni állami látogatás utáni sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az amerikai béketerv alapjául szolgálhat a jövőbeni megállapodásoknak az ukrajnai rendezésben.

Fotó: SERGEI BULKIN / POOL

„Nem volt kész szerződéstervezet. Egy sor kérdés merült fel, amelyeket javasoltak megvitatni és véglegesíteni” – mondta.

Putyin hozzátette, hogy az orosz fél alapvetően egyetért azzal, hogy az amerikai javaslatok a megállapodások alapjául szolgálhatnak, de egyes kérdések elvi jellegűek. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy az USA már figyelembe veszi Oroszország álláspontját a tárgyalási folyamatban.

Elmondta továbbá, hogy Oroszország a genfi találkozó után kapta meg a javaslatokat, és a 28 pontot négy külön részegységre kell bontani a további egyeztetésekhez. Kiemelte, hogy most az a fontos, hogy minden javaslatot diplomáciai nyelvre fordítsanak, és komoly tárgyalásokat folytassanak az egyes konkrét kérdésekről.

A CNN november 26-i beszámolója szerint Ukrajna nem értett egyet az amerikai adminisztráció béketervének három, Oroszország számára kulcsfontosságú pontjával, köztük a Donbásszal kapcsolatos területekkel, amelyek még az ukrán hadsereg ellenőrzése alatt állnak. Bár ezen a téren „bizonyos előrelépést” értek el, a megfogalmazások egyeztetése még folyamatban van.

A Kreml hivatalos szóvivője, Dmitrij Peszkov november 25-én úgy nyilatkozott, hogy az amerikai béketerv körüli helyzet információs zűrzavar. Hozzátette, hogy a nyilvánosságra hozott ellentmondásos adatok és nyilatkozatok a kezdeményezésből fakadnak, de a Trump-terv Ukrajna ügyében „nagyon jó alapul szolgálhat”.

Amerikai delegáció Moszkvában

Az amerikai delegáció a jövő héten új látogatásra érkezik Moszkvába – jelentette november 27-én Vlagyimir Putyin orosz elnök az újságírókkal folytatott beszélgetésén, egy állami látogatás után Kirgizisztánban.

Kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök már meghozta a szükséges döntést a meglévő megállapodásoknak megfelelően.