Putyin kemény ultimátumot adott Zelenszkijnek – vérfagyasztó

A brit Daily Express szerint az orosz elnök, Vlagyimir Putyin előző napi kijelentése ultimátumként hangzott Ukrajnának. A lap így fogalmazott: „Putyin új ultimátuma vért fagyaszt Zelenszkijben.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: SERGEI BULKIN / POOL

A brit elemzés úgy véli, Putyin „kemény figyelmeztetést” intézett Ukrajnához, amikor követelte a Kijev által megszállva tartott területek elhagyását. Mindez néhány nappal azelőtt hangzott el, hogy az Egyesült Államok delegációja Moszkvába érkezik a konfliktus lezárását célzó egyeztetésekre.

Putyin két választási lehetőséget adott az ukrán haderőnek

Putyin a Bishkekben tartott ODKB-csúcstalálkozón kijelentette:

Ha az Ukrán Fegyveres Erők elhagyják az általuk megszállt területeket, leállnak a harcok. Ha nem, akkor ezt mi érjük el fegyveres úton.

Az orosz elnök szerint minden fél a mielőbbi rendezést szeretné, de Moszkva számára létfontosságú, hogy döntéseit a globális szereplők is elismerjék.

November 26-án Jurij Usakov, Putyin tanácsadója bejelentette: előzetes megállapodás született arról, hogy az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Whitkoff december elején Moszkvába utazik tárgyalni.

Putyin kijelentette: „Számítok rá, hogy Whitkoff Moszkvában lesz. Képviseli az elnökét és az országát, de a beszélgetéseink normális hangnemben zajlanak, sértegetés nélkül.”

Putyin szerint az ukrán katonák egyre nehezebben tartják magukat a harctéren a súlyos veszteségek és a növekvő dezertálások miatt.

„Ha az történik más szakaszokon is, mint Kupjanszkban, a front összeomlása elkerülhetetlenné válik” – hangsúlyozta.