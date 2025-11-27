Putyin durván beszólt Zelenszkijnek

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy csak az ukrán parlament, a Verkhovna Rada jogosult meghosszabbítani az elnök mandátumát hadiállapot idején.

Putyin és Zelenszkij Fotó: AFP

Putyin világossá tette: az ukrán elnök nem dönthet háborús helyzetben

Zelenszkijnek nincs joga meghosszabbítani a hivatali idejét

– mondta Putyin.

„Csak a Rada jogosult meghosszabbítani a hatáskörét háborús helyzetben, az elnöknek nincs erre joga” – mondta az orosz vezető a kirgizisztáni látogatása után az újságíróknak.

Putyin november 25. és 27. között Bishkekben tartózkodott. Az orosz elnök tárgyalt Kirgizisztán vezetőjével, Sadyr Zsaparovval a hivatalos látogatás keretében, találkozott Fehéroroszország elnökével, Alekszandr Lukasenkoval, és részt vett a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) csúcstalálkozóján.