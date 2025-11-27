Hírlevél

Vlagyimir Putyin

Putyin durván beszólt Zelenszkijnek

1 órája
Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin a kirgizisztáni hivatalos látogatása során hangsúlyozta, hogy Ukrajnában csak a parlament, a Verkhovna Rada rendelkezik a hatáskör meghosszabbításának jogával háborús állapot idején. Zelenszkijnek ehhez nincs joga, a döntés teljes egészében a képviselők kezében van.
Vlagyimir PutyinparlamentFehéroroszország

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy csak az ukrán parlament, a Verkhovna Rada jogosult meghosszabbítani az elnök mandátumát hadiállapot idején.

PutyinZelenszkij, Putyin, Zelenszkij,
Putyin és Zelenszkij Fotó: AFP

Putyin világossá tette: az ukrán elnök nem dönthet háborús helyzetben

Zelenszkijnek nincs joga meghosszabbítani a hivatali idejét

mondta Putyin.

„Csak a Rada jogosult meghosszabbítani a hatáskörét háborús helyzetben, az elnöknek nincs erre joga” – mondta az orosz vezető a kirgizisztáni látogatása után az újságíróknak.

Putyin november 25. és 27. között Bishkekben tartózkodott. Az orosz elnök tárgyalt Kirgizisztán vezetőjével, Sadyr Zsaparovval a hivatalos látogatás keretében, találkozott Fehéroroszország elnökével, Alekszandr Lukasenkoval, és részt vett a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) csúcstalálkozóján.

 

 

