Ez Németország egyik leghangulatosabb karácsonyi vására

A királyok és császárok egykori székhelye, Quedlinburg több mint 1000 éves történelmével ma is lenyűgöző város Németországban - írja a Travelbook. A látogatóknak nemcsak egy UNESCO Világörökségi helyszínben gyönyörködhetnek, hanem megcsodálhatják a város különleges karácsonyi hangulatát is. A város úgy néz ki, mintha a középkorban ragadt volna.

Quedlinburg egy igazi gyöngyszem Németországban. Fotó: JENS KALAENE / DPA

Quedlinburg egy igazi gyöngyszem

A varázslatos karácsonyi hangulat annak a 2100 favázas háznak köszönhető, amelyek közül a legrégebbi a 14. századból származik. November 26-tól a favázas házak ismét Németország egyik legszebb karácsonyi vásárának hátterét adják majd.

Fahéj és fenyő illata lengi be az óvárost, a piactéren csillognak a fények, a látogatók pedig kézműves termékek, forralt borok és karácsonyi énekek között sétálhatnak.

A szűk utcák és sikátorokon, valamint a piactér környékén lévő számtalan kis kávézó különleges hangulatot kölcsönöz a városnak. Lehetetlen elsétálni a számos kirakat mellett anélkül, hogy rövidebb vagy hosszabb időre meg ne állnánk.

Végül, de nem utolsósorban a várdomb csodálatos kilátást nyújt Quedlinburg óvárosára, vörös zsindelytetőivel.

Aki szeretne, kiadós vacsorát fogyaszthat a "Schlosskrug am Dom" étteremben, bár az árak az egyedülálló elhelyezkedés miatt itt valamivel magasabbak, mint máshol. A településen található a Lionel Feyninger Galéria. Itt a neves festő alkotásai mellett Emil Nolde, Vaszilij Kandinszkij és Paul Klee festményei is megtalálhatóak. Quedlinburg a gasztronómiájáról is híres, a mustárt rengeteg ételbe csempészik bele, ezzel is különlegesség téve az itt eltöltött időt. Természetesen, ha Németország, akkor a sörökről se feledkezzünk meg. A városban található Lüdde Sörfőzdében kiváló minőségű nedűt készítenek. Quedlinburgot egy másik okból is érdemes meglátogatni, mivel közel van a Harz-hegységhez. Az Origo korábban már egy cikket Európa legszebb karácsonyi vásárairól.