Feltették Zelenszkijnek az év kérdését – erre mit lép az ukrán elnök?

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij és Franciaország vezetője, Emmanuel Macron, aláírt egy megállapodást, amely Rafale harci repülők és SAMP/T légvédelmi rendszerek szállítását célozza. A szerződés már „történelmi” jelzőt kapott, ugyanakkor számos kérdés maradt nyitott - írja a Gazeta.

Rafale harci repülő: Mi a baj a Macron–Zelenszkij történelmi megállapodással? Fotó: ANTOINE AGASSE / AFP

A Dassault Rafale francia, negyedik generációs, többfeladatos harci repülő, amelynek darabára 85–124 millió dollár körül mozog konfigurációtól függően. Franciaország jelenleg 137 gépet üzemeltet, további 200 van rendelés alatt nemzetközi partnereknél, köztük Egyiptomban, Katarban, Görögországban és Horvátországban.

Volodimir Zelenszkij az elmúlt hónapokban már tárgyalt más országokkal is, például Svédországgal Gripen E repülők beszerzéséről, valamint az Egyesült Államokkal F-15, F-16 és F-18 gépek szállításáról. Ukrajna célja, hogy légierőjét minden elérhető negyedik generációs harci repülő típussal felszerelje.

A francia megállapodás részletei azonban nem tartalmaznak konkrét szerződést, árat vagy szállítási határidőt. Csak a szándéknyilatkozatot írták alá: 100 Rafale repülő és légvédelmi rendszerek vásárlásáról van szó, beleértve a SAMP/T NG rendszert az Aster 30 rakétákkal, GF300 radarokat és új drónplatformokat.

Ki fizeti a történelmi megállapodást?

A legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni a 100 Rafale repülő megvásárlását. Egy durva becslés szerint egy gép ára 100 millió dollár, így a teljes flotta 10 milliárd dollárba kerülne, az alapfelszerelés és légvédelmi kiegészítők nélkül. A valós költség azonban jóval magasabb lehet a fegyverzet, földi eszközök és pilóták átképzése miatt.

Volodimir Zelenszkij célja, hogy Ukrajna légvédelmi rendszere a világ egyik legnagyobbja legyen, de a konkrét finanszírozás és szállítás ütemezése még nem ismert. A történelmi megállapodás elsősorban politikai és stratégiai üzenet, és a nyugati országok repülőszállításai valószínűleg csak fokozódni fognak a következő években.