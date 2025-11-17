Zelenszkij és Macron aláírta: ez hozza a fordulatot a háborúba?

Hírlevél

Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron történelmi jelentőségű megállapodást írt alá a francia Rafale vadászgépek szállításáról. A tervek szerint Ukrajna hosszú távú repülőgép- és légvédelmi fejlesztési együttműködésbe kezd Franciaországgal.
Az ukrán elnök bejelentette, hogy Franciaországgal kötött új megállapodás keretében Ukrajna több száz Rafale típusú harci repülő beszerzését tervezi, valamint légvédelmi kapacitásait is bővíti. A megállapodás Macron szerint „példátlan léptékű”, és kulcsfontosságú támogatást adhat az ukrán haderőnek az elkövetkező években, különösen a korszerű légvédelem megerősítésében.

Rafale szállításáról írt alá történelmi megállapodást Ukrajna és Franciaország
Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas/AFP

RBC.UA beszámolója szerint Zelenszkij és a francia elnök „történelmi egyezményt” írt alá, amely a katonai repülés és a védelmi együttműködés mélyítését célozza. A Reuters úgy tudja, hogy a megállapodás „több száz francia gyártású Rafale leszállítását” foglalja magában, ami alapjaiban változtathatja meg Kijev légi haderejét.

Tízéves keretszerződés készül

Zelenszkij már a bejelentés előtti napon jelezte, hogy Ukrajna és Franciaország egy tíz évre szóló repülőgép-szállítási egyezményt készít elő. A tárgyalások során szóba került a SAMP/T légvédelmi rendszer is, amely az ország kritikus infrastruktúrájának védelmét erősítené. A finanszírozási struktúráról ugyanakkor még nem született végleges döntés, így a felek a következő hetekben dolgoznak ki részletes ütemtervet.

Új korszak a kapacitásépítésben

Ukrajna számára a francia partnerrel kötött megállapodás a stratégiai együttműködés új szintjét jelenti. Az európai gyártású Rafale vadászgépek bevezetése hosszú távon megváltoztathatja a légierő modernizációs programját, miközben a megerősített légvédelem alapvető védelmet nyújthat a folyamatos orosz légicsapások közepette.

Zelenszkij szerint a most létrejött keretmegállapodás „kulcslépés Ukrajna biztonsági architektúrájának átalakításában”, és hozzájárul ahhoz, hogy az ország hosszú távon is fenntartsa védelmi képességeit.

 

