Rejtett génmutációk: milliók vannak veszélyben a rákkal szemben

Az amerikai lakosság körülbelül 5 százaléka – mintegy 17 millió ember – hordozhat olyan génváltozatot, amely jelentősen növeli a rák kialakulásának esélyét. A Journal of the American Medical Association‑ben publikált tanulmány szerint sokan nem tudnak erről, mert a genetikai vizsgálatokat eddig főként a családi előzményekkel rendelkezőknek végezték.

A korai felismerés a legjobb védelem a rák ellen

A kutatás több mint hetven, rákhoz köthető génre fókuszált, és több ezer egyedi mutációt azonosított. Ezek a génmutációk növelik a kockázatot az emberek körében, függetlenül a családi köteléktől vagy az életmódbeli tényezőktől, mint például az ivás, a dohányzás, az étrend vagy a testmozgás – írja a Newsmax.

A genetikai mutációk sokaknál fokozzák a rák kockázatát

A vezető kutató, Joshua Arbesman kiemelte, hogy a genetikai rizikóval élők nagy részét ma még nem azonosítjuk, mivel csak azokat vizsgáljuk, akik erős családi előzményekkel rendelkeznek.

„A korai felismerés továbbra is a legjobb védelem a rák ellen” – mondta Joshua Arbesman.

Az eredmények szerint a rendszeres rák-szűrések minden felnőtt számára javasolt, nemcsak a magas kockázatú csoportoknak.

A kutatók remélik, hogy e felismerések nyomán szélesebb körben válik majd elérhetővé a genetikai szűrés, segítve azokat, akik megelőző beavatkozásokban részesülhetnek. Ez a kutatás rámutat, hogy sokaknál a genetikai kockázat rejtve maradhat, ezért a rendszeres orvosi szűrés és a genetikai tanácsadás fontossága felértékelődik.

Magyar rákkutatás

Közben magyar kutatók minden korábbinál ígéretesebb daganatellenes vegyületet találhattak. A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) által közösen fejlesztett rákellenes vegyület új korszakot nyithat az antitumor terápiák történetében. Ahogy az Origo is megírta, a bőrrák és a tüdőrák növekedését gátolta, mellráknál pedig teljes gyógyulást ért el magyar kutatók gyógyszerkísérlete, amelyet egyelőre állatokon végeztek.