20 éves kutatás bizonyítja: a rák elleni harc kulcsa a tiszta ivóvíz lehet

Egy nagyszabású, két évtizeden át tartó bangladesi kutatás közel 11 000 felnőtt egészségi állapotát követte nyomon, és arra a megdöbbentő következtetésre jutott, hogy az arzénszennyezés csökkentése a rák és több krónikus betegség okozta halálesetek számát is jelentősen mérsékli. A rák visszaszorítása különösen látványos volt azoknál, akik korábban súlyosan szennyezett vizet ittak, majd áttértek biztonságosabb forrásra. A kutatás mára a legerősebb bizonyítékká vált arra, hogy a tiszta ivóvíz nemcsak megelőzi a betegségeket, de a korábbi károkat is mérsékelheti – tájékoztat a ScienceDaily.
Húsz év adatai bizonyítják: az arzén csökkentése életet ment
A vizsgálat vezetői szerint a rák kialakulásának kockázata azoknál csökkent látványosan, akiknek a vizeletmintáiban az arzénszint magasról alacsonyra esett vissza. A kutatók hangsúlyozták:
aki képes elhagyni a szennyezett vizet, annál a rák és a szívbetegségek kockázata később olyan alacsonyra csökkenhet, mint azoké, akik mindig is tiszta vizet ittak.
A résztvevők egészségi állapotát 20 éven át rendszeres mérésekkel követték, így pontosan láthatóvá vált, milyen hatással van az arzénos víz a szervezetre.
Rák és krónikus betegségek: akár 50%-os csökkenés is elérhető
A kutatás eredményei szerint a rák, a szívbetegségek és több más krónikus kórkép miatti halálozás is jelentősen visszaesett azok körében, akik áttértek alacsony arzéntartalmú ivóvízre.
Aki viszont továbbra is magas arzénszintű kutakat használt, annak egészségi kockázatai nem változtak.
A kapcsolat egyértelmű volt:
minél jobban csökkent az arzénszint a szervezetben, annál jobban csökkent a halálozási kockázat.
Rák megelőzése: az arzénszennyezés visszaszorítása kulcsfontosságú
Miért jelent ekkora veszélyt az arzén?
Bangladesben közel 50 millió ember ivott határérték felett szennyezett vizet, így a rák kockázata is rendkívül magas.
Közösségi összefogással sikerült csökkenteni a rák kockázatát
A kutatás területén az elmúlt 20 évben több ezer kutat címkéztek fel, új, mélyebb kutakat létesítettek, és sok család tudatosan választott alacsony arzéntartalmú ivóvizet. Az eredmény drámai:
- A kutak arzénszintje átlagosan 70%-kal csökkent.
- A lakosság vizeletében mért arzén mennyisége 50%-kal esett vissza.
- A rák okozta halálozások száma ennek arányában csökkent.
A kutatók szerint ez az eredmény hasonló jelentőségű, mintha valaki hosszú dohányzás után leszokna: a szervezet lassan, de folyamatosan regenerálódni kezd.
A tiszta ivóvíz csökkenti a rák kockázatát
A bangladesi vizsgálat egyértelműen bizonyította, hogy az arzénnak való kitettség csökkentése életmentő. A rák, a szívbetegségek és más krónikus betegségek miatti halálozás akár a felére eshet vissza, ha a lakosság tiszta, ellenőrzött ivóvizet használ.
A kutatók szerint ez világszinten milliók életét mentheti meg, különösen azokét, akik olyan területen élnek, ahol az ivóvíz arzénnal szennyezett.
Honnan kerül tiszta ivóvíz a budapesti háztartásokba?
Budapestet ivóvízzel több mint 700, a Duna mentén sorakozó ivóvíztermelő kút látja el, amelyek elhelyezkedése nagyon változatos. És, hogy vajon honnan és hogyan kerül tiszta ivóvíz a budapesti háztartásokba?
Az arzén természetes eredetű, színtelen és szagtalan, így az emberek gyakran éveken át isszák a szennyezett vizet anélkül, hogy tudnának róla. A WHO szerint ez a világ legelterjedtebb ivóvízszennyező anyaga, és akár rák, szívbetegség vagy idegrendszeri károsodás is kialakulhat miatta.