20 éves kutatás bizonyítja: a rák elleni harc kulcsa a tiszta ivóvíz lehet

Egy nagyszabású, két évtizeden át tartó bangladesi kutatás közel 11 000 felnőtt egészségi állapotát követte nyomon, és arra a megdöbbentő következtetésre jutott, hogy az arzénszennyezés csökkentése a rák és több krónikus betegség okozta halálesetek számát is jelentősen mérsékli. A rák visszaszorítása különösen látványos volt azoknál, akik korábban súlyosan szennyezett vizet ittak, majd áttértek biztonságosabb forrásra. A kutatás mára a legerősebb bizonyítékká vált arra, hogy a tiszta ivóvíz nemcsak megelőzi a betegségeket, de a korábbi károkat is mérsékelheti – tájékoztat a ScienceDaily.

A rák elleni harc kulcsa a tiszta ivóvíz lehet

Fotó: Pexels

Húsz év adatai bizonyítják: az arzén csökkentése életet ment

A vizsgálat vezetői szerint a rák kialakulásának kockázata azoknál csökkent látványosan, akiknek a vizeletmintáiban az arzénszint magasról alacsonyra esett vissza. A kutatók hangsúlyozták:

aki képes elhagyni a szennyezett vizet, annál a rák és a szívbetegségek kockázata később olyan alacsonyra csökkenhet, mint azoké, akik mindig is tiszta vizet ittak.

A résztvevők egészségi állapotát 20 éven át rendszeres mérésekkel követték, így pontosan láthatóvá vált, milyen hatással van az arzénos víz a szervezetre.

Rák és krónikus betegségek: akár 50%-os csökkenés is elérhető

A kutatás eredményei szerint a rák, a szívbetegségek és több más krónikus kórkép miatti halálozás is jelentősen visszaesett azok körében, akik áttértek alacsony arzéntartalmú ivóvízre.

Aki viszont továbbra is magas arzénszintű kutakat használt, annak egészségi kockázatai nem változtak.

A kapcsolat egyértelmű volt:

minél jobban csökkent az arzénszint a szervezetben, annál jobban csökkent a halálozási kockázat.

Rák megelőzése: az arzénszennyezés visszaszorítása kulcsfontosságú

Miért jelent ekkora veszélyt az arzén?

Bangladesben közel 50 millió ember ivott határérték felett szennyezett vizet, így a rák kockázata is rendkívül magas.