Letartóztatták a híres rappert – elfelejtett megjelenni a bíróságon

Az ellenőrzés közben több szabálytalanságra is fény derült. A rapper ezt követően egy rövid ideig a hatóságok felügyelete alá került – írja az ABC.

A rapper több szabálysértést is elkövetett.

Fotó: Unsplash

Botrány Akon körül – a rapper bajba keveredett

A rendőrök megállapították, hogy Akonnak nem volt érvényes gépjármű-biztosítása. A vizsgálat során kiderült, hogy a vezetői engedélye is fel volt függesztve. Ennek oka az volt, hogy

korábban nem jelent meg egy bírósági tárgyaláson,

amelyre egy közlekedési szabálysértés miatt idézték be. A járművet azonnal elszállították, őt pedig további intézkedésre előállították. A rendőrségi jegyzőkönyv szerint egy illegálisnak minősített vapet is lefoglaltak tőle.

Akont később óvadék ellenében még aznap elengedték.

Az eset nem akadályozta meg abban, hogy folytassa indiai turnéját, ahol két nappal később már színpadra is lépett Delhiben.

Milliárdos nyaralóövezetet épít a rapper

Akon egy 809 hektárra tervezett futurisztikus várost az Atlanti-óceán partján, Dakartól 100 kilométerre. A rapper és vállalkozó többmilliárd dolláros, „intelligens” városfejlesztési projektjét végül elutasította a szenegáli kormány. Helyette egy kisebb volumenű turisztikai övezet építéséről döntöttek, magánbefektetői források bevonásával és mintegy 1,2 milliárd dolláros költségvetéssel.

A fejlesztés szállodákat, apartmanokat, egy kikötőt és sétányt tartalmaz majd, de már nem az eredetileg tervezett „designer szupervárosként”.

Akon felesége beadta a válópert

A hírek szerint Akon felesége, Tomeka Thiam benyújtotta a válópert, alig néhány nappal azelőtt, hogy 29. házassági évfordulójukat ünnepelték volna. A válás oka „kibékíthetetlen ellentétek”. A pár közös lányuk felügyeleti jogáról, illetve házastársi tartásról is megegyezés nélkül folynak az egyeztetések, miközben az énekes eddig nyilvánosan nem reagált az ügyre.