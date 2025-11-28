Lebukott a ravasz tolvaj: parókákkal verte át éveken át a rendőröket

A ravasz tolvaj története most került napvilágra, miután a rendőrök végre elfogták a 35 éves Jitendra Kumart, aki különböző parókákkal és megváltoztatott megjelenéssel kerülte el az azonosítást. A férfi 2009 óta legalább 28 betörést hajtott végre Uttar Prades és Delhi térségében, mindig más külsőt öltve – írja a The Times of India.

Lebukott a ravasz tolvaj, akinek egy egész parókagyűjteménye segítette a betöréseit (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ravasz tolvaj: parókák segítségével bújt ki az azonosítás alól

A ravasz tolvaj tinédzserkorában kezdett kopaszodni, amit később saját előnyére fordított: egész „parókagyűjteményt” használt, hogy minden alkalommal másként nézzen ki. A rendőrök szerint egyszerűen „két külön személynek” tűnt parókával és anélkül.

Kamera buktatta le – végül sikerült elfogni

A nyomozást egy Sikandrabadban történt betörés lendítette előre, ahol a férfi paróka nélkül került felvételre. A rendőrök összevetették a korábbi nyomokkal, és csapdát állítottak neki. Rövid lövöldözés után sebesülten, de élve elkapták.

