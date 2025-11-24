Meghalt a legendás énekes, gyászol a zenészvilág

A szomorú hírt az elhunyt reggae-zenész felesége, Latifa Chambers jelentette be egy megrendítő Instagram-üzenetben.
Fájó szívvel osztom meg, hogy férjem, Jimmy Cliff, egy rohamot követő tüdőgyulladás miatt átlépett a túlpartra.
Világszerte rajongók tízmilliói gyászolnak – hiszen Jimmy Cliff nem csupán énekes, hanem egy egész kultúra megtestesítője, a reggae egyik legfontosabb nemzetközi nagykövete volt, számolt be halálhíréről a bbc.com.
A reggae-énekes, aki elvitte Jamaicát a világ színpadára
Cliff pályája az 1960-as években indult, és már akkor egyértelmű volt: nem átlagos tehetség született. A Wonderful World, Beautiful People, You Can Get It If You Really Want című dalokkal tette végleg globálissá a jamaicai hangzást. Majd jött az áttörés, amely örökre megváltoztatta zenetörténetet: 1972-ben Jimmy Cliff főszerepet kapott The Harder They Come című kultikus moziban, amelyet sokan az első igazi jamaicai játékfilmnek tartanak. Cliff alakítása – a pisztollyal hadonászó, lázadó Ivan Martin szerepében – máig legendás. Persze a filmben felcsendülő Many Rivers To Cross és a The Harder They Come című nóták is a legendás előadó nevéhez fűződnek. A Rolling Stone magazin később be is választotta a soundtracket minden idők 500 legjobb lemeze közé.
A nyomorból a világsikerig – saját kezű bambuszgitárral kezdett
Jimmy Cliff eredetileg James Chambers néven született 1944-ben, a St. James nevű jamaicai régióban, kilenc gyerek közül a nyolcadikként. Gyermekkora mélyszegénységben telt, de hangja már hatévesen feltűnt a helyi templomi kórusnak. A saját dalírás gondolata akkor fogant meg benne, amikor hallotta Derrick Morgan ska-legendát a rádióban. Első hangszerét bambuszból készítette magának.
Tini éveire Kingstonba költözött, felvette a Cliff vezetéknevet, mert saját szavai szerint: „Olyan magasra akart jutni, mint egy sziklafal csúcsa.” És ez gyorsan sikerült is neki, 14 évesen a Hurricane Hattie című dalával vezette a jamaicai slágerlistákat.
Meghódította a világot
1965-ben Londonba költözött, és szerződést kötött az Island Records-cal, Bob Marley későbbi kiadójával. A siker lassan jött – de amikor betört, megállíthatatlan lett. Bob Dylan például „a valaha írt legjobb tiltakozódalnak” nevezte Cliff Vietnam című művét.
A 80-as években a Rolling Stones-szal dolgozott együtt a Dirty Work című számon, 1993-ban pedig világszerte listavezető lett a I Can See Clearly Now című filmzenés feldolgozásával (Cool Runnings). 1985-ben Grammyt nyert (Cliff Hanger), hazája 2003-ban a Jamaica Order of Merit kitüntetéssel tisztelte meg – ami az egyik legmagasabb nemzeti elismerés. Cliff egészen a 2010-es évekig turnézott óriási sikerrel. 2010-ben be is került a Rock and Roll Hall of Fame-be.
A rajongók szeretete éltette
Jimmy Cliff gyakran hangoztatta: sosem a díjakért élt. 2012-ben az NPR-nek adott interjújában így fogalmazott:
Ha valaki azt mondja nekem: ‘A dalod miatt nem adtam fel az iskolát, és ma tanár vagyok’ – ez számomra nagyobb siker bármely díjnál.
Jimmy Cliff távozása hatalmas űrt hagy maga után. Zenéje – egyszerre küzdelmes, felemelő, reménnyel teli – generációk számára jelentett menedéket. Csodás hangja, ikonikus filmje és életútja örök része marad a jamaicai és a világ zenei kultúrájának.
Hét éve számoltunk be az Origón arról, hogy 300 millió dollárt szeretne kapni az a reggae-zenész, aki úgy gondolja, hogy Miley Cyrus 2013-as slágere az ő 1988-as dalának koppintása.