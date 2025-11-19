Rémálommá vált az egyiptomi nyaralás a turista számára, soha nem akar visszamenni

A férfi azt állította, az egész nyaralása rémálom volt, hiszen „folyamatos átveréssel”, „agresszív bámulással” és „foglalásmegtagadó éttermekkel” találkozott. Tortúrája már a leszállás után elkezdődött. A turistának ugyanis a repülőtéren váratlanul vízumdíjat kellett fizetnie, majd még 15 dollárral (5 ezer forint) „levették” gyorsabb ügyintézésre hivatkozva, ám az esete nem élvezett prioritást, számolt be a történtekről a Daily Mail.
Ugyanabban a sorban álltam, mint mindenki más, miközben véletlenszerű emberek simán elsétáltak mellettünk
– írta a Redditen.
Ezután egy újabb férfi lépett oda hozzá, aki még 15 dollárt (5 ezer forint) kért „regisztrációs díjra”, amelyről meg van bizonyosodva, hogy akkor és ott lett kitalálva. Egyébként a helyi szabályok szerint a 15 napnál hosszabb tartózkodás vízumköteles, ám a férfi úgy érzi, hogy amit ő átélt, annak fele sem volt hivatalos.
Rémálom a köbön: úgy érezte, mindenhol agresszívan bámulják, átverik
A „átvágós” jelenetek után újabb sokkoló élmény következett számára: elmondása szerint ugyanis folyamatosan, agresszívan bámulták őt.
Nem vagyok ijedős típus, de amit ott tapasztaltam, az elképesztő. Férfiak, nők, teljes családok bámultak, mintha valami adatletöltést végeznének a szemükkel
– írta a turista, aki bevallotta, egy idő után már a nyilvános utcán sem érezte magát komfortosan.
Csúnyán levették pénzzel
A férfi egyik legdurvább élménye egy fizetésnél történt. A helyszínen elhangzó ár 1525 egyiptomi font (11 ezer forint) volt, ám a kártyaterminálon 1525 amerikai dollár (505 ezer forint) jelent meg.
Ilyen bátor próbálkozást életemben nem láttam
– emlékezett vissza a döbbent férfi.
A gondok a vendéglátóhelyeken sem értek véget. Egy étteremben hiába mutatta a visszaigazolást, a személyzet azt állította: nincs foglalása, nem is hallottak róla, majd egy órás várakoztatás után közölték vele, nem tudják fogadni. A férfi egy másik esetben taxiba szállt, ahol előre megegyeztek az árban, csakhogy amikor megérkeztek, a sofőr hirtelen további 3000 egyiptomi fontot (21 ezer forint) követelt „várakozás” címén – amiről korábban szó sem volt.
Egy percet sem akart tovább maradni
A turista elmondása alapján a harmadik hét végére kifosztottnak, kimerültnek érezte magát, olyan volt, mintha minden idegsejtje felmondta volna a szolgálatot.
Úgy éreztem, hogy még egy nap és végleg összeomlok. Nem akartam ott maradni egyetlen percet sem
– írta a Redditen, amit azóta több ezren olvastak, és rengetegen csatlakoztak hozzá: sokan hasonló negatív élményeket osztottak meg.
