Megtalálja a hibát Rembrandt egyedülálló szexjelenetében?

Az 1646-ban készült alkotás, Rembrandt egyik legkülönösebb rézkarca, a Francia ágy címet viseli, és egy intim jelenetet ábrázol. A képen egy szerelmes pár látható szenvedélyes ölelésben, borral az asztalon, zárt ajtók mögött — ám ha alaposabban szemügyre vesszük, feltűnik, hogy a nőalaknak két bal karja van – írja a Bild.

Rembrandt híres metszetén, a Francia ágyon egy szenvedélyes jelenet látható — a nőalak két bal karja máig rejtély a művészettörténészek számára. Fotó: Ann Ronan Picture Library

Rembrandt zsenialitása vagy véletlen hibája? — a két bal kar rejtélye

A művészettörténészek szerint a különös részlet nem egyszerű tévedés, hanem Rembrandt kísérlete a mozdulat és az intimitás érzékeltetésére. Mivel a rézkarc-technikában a vonalak savval maródnak a lemezbe, a hibák szinte visszafordíthatatlanok. Egyes szakértők szerint a második kar a mozgás illúzióját, a szenvedély dinamikáját tükrözi — mások úgy vélik, a mester csak játékosan tréfálkozott a nézőkkel.

Rembrandt’s “The Bed” (1646) depicts a couple having sex. He drew this around the time he began a sexual relationship with Hendrickje Stoffels, his maid. pic.twitter.com/ZYt9nGxU3K — Whores of Yore (@WhoresofYore) March 10, 2018

A Francia ágy egykor a Berlini Rézkarcgyűjteményhez tartozott, ám a második világháború után nyomtalanul eltűnt a múzeumból.

Most egy másik példány kerül kalapács alá: november 14-én a müncheni Karl & Faber aukciósházban 120 000 eurós becsült áron árverezik el.

A múzeum számára ez elérhetetlen összeg, így a szakértők abban bíznak, hogy egy mecénás segít visszajuttatni Rembrandt elveszett remekművét oda, ahová tartozik.

Nem ez az első rejtély, ami Rembrandt körül felmerül

Új fényt vetett a kutatás az Éjjeli őrjárat híres kutyájára: kiderült, hogy nem teljesen a mester képzeletéből született. Rembrandt ikonikus festményének részlete egy 1619-es rajz alapján készülhetett.

Egy német város, Braunschweig múzeumában bukkantak a gyanús kutyarajzra, amit eddig egy német állatfestő munkájának tartottak. A digitalizáláskor fogtak gyanút a szakemberek.