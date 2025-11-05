Megtalálja a hibát Rembrandt egyedülálló szexjelenetében?

Az 1646-ban készült alkotás, Rembrandt egyik legkülönösebb rézkarca, a Francia ágy címet viseli, és egy intim jelenetet ábrázol. A képen egy szerelmes pár látható szenvedélyes ölelésben, borral az asztalon, zárt ajtók mögött — ám ha alaposabban szemügyre vesszük, feltűnik, hogy a nőalaknak két bal karja van – írja a Bild.
Rembrandt zsenialitása vagy véletlen hibája? — a két bal kar rejtélye
A művészettörténészek szerint a különös részlet nem egyszerű tévedés, hanem Rembrandt kísérlete a mozdulat és az intimitás érzékeltetésére. Mivel a rézkarc-technikában a vonalak savval maródnak a lemezbe, a hibák szinte visszafordíthatatlanok. Egyes szakértők szerint a második kar a mozgás illúzióját, a szenvedély dinamikáját tükrözi — mások úgy vélik, a mester csak játékosan tréfálkozott a nézőkkel.
A Francia ágy egykor a Berlini Rézkarcgyűjteményhez tartozott, ám a második világháború után nyomtalanul eltűnt a múzeumból.
Most egy másik példány kerül kalapács alá: november 14-én a müncheni Karl & Faber aukciósházban 120 000 eurós becsült áron árverezik el.
A múzeum számára ez elérhetetlen összeg, így a szakértők abban bíznak, hogy egy mecénás segít visszajuttatni Rembrandt elveszett remekművét oda, ahová tartozik.
Nem ez az első rejtély, ami Rembrandt körül felmerül
Új fényt vetett a kutatás az Éjjeli őrjárat híres kutyájára: kiderült, hogy nem teljesen a mester képzeletéből született. Rembrandt ikonikus festményének részlete egy 1619-es rajz alapján készülhetett.
Egy német város, Braunschweig múzeumában bukkantak a gyanús kutyarajzra, amit eddig egy német állatfestő munkájának tartottak. A digitalizáláskor fogtak gyanút a szakemberek.