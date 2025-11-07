Rendkívüli bejelentést tett Nagy Márton a Trump–Orbán-csúcs előtt

A tárcavezető megerősítette: új, nagyszabású autóipari beruházás várható a magyar vidéken. Bár a sajtóban többen találgatták, hogy Tesla-gyár jöhet Magyarországra, Nagy Márton szerint jelenleg nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv. A miniszter úgy fogalmazott, hogy „inkább egy második nagy kínai befektetés indulhat el Pécs térségében”, hiszen a kínai gyártók jelenleg uralják az európai elektromos autópiacot.

Fotó: Facebook/Nagy Márton

A forint árfolyamával kapcsolatban a miniszter leszögezte: a kormány az árstabilitást tartja elsődlegesnek. „A leértékelődő árfolyam az inflációra káros, de nem szeretném újranyitni ezt a vitát” – mondta. Hozzátette, hogy a kamatszint csökkentésével is megőrizhető az árfolyam stabilitása, de a döntés a jegybank hatáskörébe tartozik.

Kettős adóztatás, bizalom és új lehetőségek

Nagy Márton a vg.hu-nak részletesen beszélt arról is, milyen hatása lenne a kettős adóztatásról szóló egyezmény visszaállításának. Mint mondta, a korábbi, 1979-es megállapodás rendkívül előnyös volt Magyarország számára, hiszen a 9 százalékos társasági adó és a 0 százalékos forrásadó egyedülállóan kedvező környezetet teremtett az amerikai cégeknek.

„Ez nemcsak adóelőnyt, hanem bizalmat is jelentett – a befektetők tudták, hogy Magyarország stabil és kiszámítható partner” – hangsúlyozta a miniszter. Szerinte a cél most az, hogy valamilyen formában újra életbe lépjen az egyezmény, ami erősítené a gazdasági kapcsolatokat és elősegítené az új beruházások beáramlását.

A pénteki találkozó kapcsán Nagy Márton úgy fogalmazott: a Trump–Orbán-csúcs nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is mérföldkő lehet. Szó lesz az energiabiztonságról, a hadipari és pénzügyi együttműködésről, valamint magyar vállalatok amerikai finanszírozási lehetőségeiről is.