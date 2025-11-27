Olyat követett el a szexi rendőrnő, amiért azonnal kirúgták

Hírlevél

Egy brit rendőrnőt azzal vádolnak, hogy belső adatokat adott át drogdíler partnerének. A rendőrségi botrány lényege, hogy a nő több műveleti információt is kiszivárogtatott a férfinak.
Egy csinos brit rendőrnőt, Maryam Ilyast azzal vádolják, hogy belső rendőrségi információkat adott át drogdíler pasijának. Az ügy az elmúlt időszak egyik legnagyobb rendőrségi botrányává nőtte ki magát, mivel a nő műveleti adatokat és több lekérdezést is megosztott a férfival.

Rendőrségi botrány: drogdíler barátjának adot át információkat a rendőrnő
Rendőrségi botrány: drogdíler barátjának adot át információkat a rendőrnő (illusztráció)
Fotó: Unsplash

 

Rendőrségi botrány: középpontban a szexi rendőrnő

Maryam Ilyas rendőrségi számítógépeket használva képeket küldött egy műveletről, és személyes adatokat keresett le drogdíler párja, családtagjai és ismerősei számára. A testület szerint a nő tettei a rendőri korrupció súlyos esetének számítanak, és ha nem mondott volna le, elbocsátották volna.

Drogdíler és rendőr – így bukott le az egész kapcsolat

A botrány akkor robbant ki, amikor letartóztatták a férfit, akit „Mr. J”-ként említenek. A telefonján drogokról szóló üzeneteket és nagy összegű készpénzről készült fotókat találtak. Ezek a beszélgetések vezettek el Ilyas szerepéhez, aki ekkor került célkeresztbe.

A rendőrségnek azt állította, hogy januárban szakítottak, és nem tudott a férfi bűnöző múltjáról – de a bizottság megállapította, hogy egészen a letartóztatás hónapjáig üzenetet váltott vele.

Belső információ kiszivárogtatása – súlyos következmények

A vizsgálat szerint a rendőrnő belső információk kiszivárogtatása közvetlenül veszélyeztetett egy civil ruhás nyomozást. A hölgy soha többé nem lehet rendőr – írja a Daily Star.

