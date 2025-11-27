Olyat követett el a szexi rendőrnő, amiért azonnal kirúgták

Egy csinos brit rendőrnőt, Maryam Ilyast azzal vádolják, hogy belső rendőrségi információkat adott át drogdíler pasijának. Az ügy az elmúlt időszak egyik legnagyobb rendőrségi botrányává nőtte ki magát, mivel a nő műveleti adatokat és több lekérdezést is megosztott a férfival.

Rendőrségi botrány: drogdíler barátjának adot át információkat a rendőrnő (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Rendőrségi botrány: középpontban a szexi rendőrnő

Maryam Ilyas rendőrségi számítógépeket használva képeket küldött egy műveletről, és személyes adatokat keresett le drogdíler párja, családtagjai és ismerősei számára. A testület szerint a nő tettei a rendőri korrupció súlyos esetének számítanak, és ha nem mondott volna le, elbocsátották volna.

Drogdíler és rendőr – így bukott le az egész kapcsolat

A botrány akkor robbant ki, amikor letartóztatták a férfit, akit „Mr. J”-ként említenek. A telefonján drogokról szóló üzeneteket és nagy összegű készpénzről készült fotókat találtak. Ezek a beszélgetések vezettek el Ilyas szerepéhez, aki ekkor került célkeresztbe.

A rendőrségnek azt állította, hogy januárban szakítottak, és nem tudott a férfi bűnöző múltjáról – de a bizottság megállapította, hogy egészen a letartóztatás hónapjáig üzenetet váltott vele.

Rookie cop banned for life after 'giving drug dealer boyfriend information'https://t.co/sUHYbLqGDv pic.twitter.com/bJXipEQklk — Daily Star (@dailystar) November 27, 2025

Belső információ kiszivárogtatása – súlyos következmények

A vizsgálat szerint a rendőrnő belső információk kiszivárogtatása közvetlenül veszélyeztetett egy civil ruhás nyomozást. A hölgy soha többé nem lehet rendőr – írja a Daily Star.

