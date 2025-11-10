Halálos rendőrtámadás egy külkerületben: maszkos férfit lőttek le

A rendőrtámadás november 10-én, hétfőn történt a Rue de Larmor utcában, nem messze a város központjától. A rendőrök egy gyanúsan viselkedő, arcát eltakaró férfit akartak igazoltatni, ám az váratlanul rájuk rontott, kezében késsel. A rendőrök figyelmeztető kiáltásai – „Dobd el a kést!” – eredménytelenek maradtak, így tüzet nyitottak.

A francia rendőrök lelőttek egy késsel támadó férfit Lorientban – a halálos rendőrtámadás sokkolta a várost.

Fotó: Twitter

Hogyan zajlott a rendőrtámadás Lorientban?

A francia sajtó szerint három lövés dördült el, és mindhárom a támadó irányából érkezett veszélyre adott válaszul. A férfi a helyszínen életét vesztette.

A környéket azonnal lezárták, a helyszínre érkezett a nemzeti és városi rendőrség, a mentők és a tűzoltók is – írja a Le Telegramme.

A lakók pánikban követték az eseményeket. Egy helybéli, Juliette, így nyilatkozott:

A szobámban voltam, amikor négy lövést hallottam. Az ablakhoz rohantam, és láttam a rendőröket. Hallottam, ahogy kiabálnak: ‘Dobd el a kést!’ – Soha nem láttam még ilyet itt, húsz éve élek ebben a környékben.”

Mit tudni a rendőrtámadás kiváltó okáról?

A nyomozás első eredményei szerint az elkövető nem volt azonosítható, és egyelőre nem tudni, milyen indítékból támadt a rendőrökre. Az ügyet az igazságügyi rendőrség vizsgálja.

A francia belügyminisztérium közleménye szerint a támadás „azonnali és arányos válaszreakciót váltott ki”, a rendőrök pedig a protokoll szerint jártak el.

A rendőrtámadás után Gérald Darmanin belügyminiszter részvétét fejezte ki a helyieknek, és hangsúlyozta: „A rendőrök mindennap életüket kockáztatják, hogy megvédjenek bennünket.”